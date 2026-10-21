Cosenza, inaugurate le due nuove sedi degli uffici postali Polis di Frascineto e Marano Principato

Completati gli interventi del progetto Polis negli uffici postali di Frascineto e Morano Principato. Le due sedi rinnovate sono state presentate oggi alla presenza dei sindaci Angelo Catapano e Giuseppe Salerno. L’iniziativa di Poste Italiane interessa circa 7mila uffici postali nei comuni italiani con meno di 15mila abitanti e punta a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, avvicinando ai cittadini i servizi della pubblica amministrazione. “È un momento importante per la nostra comunità. L’ufficio postale rinnovato e l’attivazione del Postamat rappresentano un segnale concreto di attenzione verso il territorio e contribuiscono a migliorare i servizi a disposizione dei cittadini”, ha dichiarato il sindaco di Marano Principato. “L’inaugurazione della nuova sede dell’ufficio postale è un risultato significativo per il nostro Comune. Ringraziamo Poste Italiane per questo investimento, ulteriormente valorizzato dall’installazione del Postamat, un servizio molto atteso dalla comunità”, ha dichiarato il sindaco di Frascineto.

Grazie alla convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nei due uffici è inoltre possibile richiedere o rinnovare il passaporto direttamente allo sportello, con la possibilità di riceverlo a domicilio. Gli interventi Polis hanno interessato gli spazi interni delle sedi con l’introduzione di sportelli ribassati, nuovi arredi e soluzioni tecnologiche a basso impatto ambientale. A disposizione dei cittadini anche gli ATM Postamat di ultima generazione, operativi sette giorni su sette e 24 ore su 24, dotati di sistemi di sicurezza evoluti, tecnologia anti-skimming, lettore barcode per il pagamento dei bollettini e funzioni per prelievi, ricariche e consultazione dei movimenti. Con il completamento degli interventi a Frascineto e Morano Marchesato, sale a 129 il numero di uffici postali rinnovati della provincia di Cosenza nell’ambito del progetto Polis. Gli uffici postali di Frascineto e Marano sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.