Cosenza Game Fest Volume 3 arriva al Museo Multimediale e celebra GTA 6

Nuova location per il Cosenza Game Fest! Volume 3, in programma sabato 21 e domenica 22 novembre 2026. La terza edizione dello spin-off di Cosenza Comics and Games si svolgerà all’interno del Museo Multimediale di Cosenza, nel cuore di Piazza Bilotti, portando la manifestazione in uno spazio centrale e dedicato alla cultura e all’innovazione.

Cosenza Game Fest celebra l’arrivo di GTA 6

La scelta delle date non è casuale: il festival si terrà infatti a soli due giorni dall’uscita di Grand Theft Auto VI, prevista per il 19 novembre 2026. Il nuovo capitolo della celebre serie Rockstar Games sarà uno degli elementi centrali di questa edizione, che vuole raccogliere l’entusiasmo attorno a uno dei videogiochi più attesi degli ultimi anni.

Due giornate dedicate al gioco

Non mancheranno i tornei, con premi importanti, e le attività dedicate a giochi da tavolo, giochi di ruolo e videogiochi. Il programma completo, con gli ospiti e tutti i dettagli sulle iniziative, sarà annunciato nei prossimi giorni.

L’appuntamento è quindi fissato per sabato 21 e domenica 22 novembre 2026 al Museo Multimediale di Cosenza, in Piazza Bilotti.