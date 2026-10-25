Cosenza, fondi per la sicurezza nelle scuole e 27 Vigili del Fuoco a Trebisacce. Caruso: “complimenti al Governo per l’attenzione al territorio”

Nuove risorse per la sicurezza nelle scuole della provincia di Cosenza e un potenziamento del personale dei Vigili del Fuoco a Trebisacce. Sono i due interventi annunciati a favore del territorio cosentino, accolti positivamente da Nicola Caruso, presidente provinciale di Fratelli d’Italia a Cosenza, che ha espresso apprezzamento per l’attenzione riservata dal Governo alle esigenze delle comunità locali. Nell’ambito del programma Scuole Sicure 2026-2027, ai Comuni di Cosenza e Corigliano-Rossano sono stati assegnati contributi per un importo complessivo di 44.465,09 euro, destinati agli interventi previsti dal programma per la sicurezza. A queste risorse si aggiunge l’assegnazione di 27 unità di personale dei Vigili del Fuoco alla caserma di Trebisacce, con l’obiettivo di rafforzare il servizio di soccorso e garantire una maggiore presenza sul territorio. Due misure che interessano direttamente la provincia cosentina e che puntano a migliorare la sicurezza dei cittadini, sia attraverso gli interventi negli istituti scolastici sia mediante il potenziamento della capacità di risposta alle emergenze.

Scuole Sicure, oltre 44mila euro per Cosenza e Corigliano-Rossano

Nel dettaglio, il programma Scuole Sicure 2026-2027 prevede l’assegnazione di 21.649,41 euro al Comune di Cosenza e di 22.815,68 euro al Comune di Corigliano-Rossano. Le risorse, per un totale di 44.465,09 euro, sono destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal programma per la sicurezza, con l’obiettivo di sostenere le amministrazioni comunali nelle attività rivolte alla tutela delle comunità scolastiche. Parallelamente, sul versante del soccorso pubblico, arriva il rafforzamento dell’organico della caserma dei Vigili del Fuoco di Trebisacce, alla quale sono state assegnate 27 unità di personale. Un intervento finalizzato a potenziare la presenza operativa e il servizio di soccorso sul territorio, contribuendo a migliorare la capacità di risposta alle situazioni di emergenza. L’attenzione verso la sicurezza negli istituti scolastici e il rafforzamento dei servizi essenziali rappresentano, secondo Caruso, due aspetti fondamentali delle politiche rivolte alla tutela dei cittadini e al sostegno delle realtà locali.

Caruso: “Investire nella sicurezza significa dare risposte concrete”

Commentando i due provvedimenti, il presidente provinciale di Fratelli d’Italia ha rivolto un ringraziamento al Governo, alla sottosegretaria Wanda Ferro e al Ministero dell’Interno, sottolineando il valore degli interventi per il territorio cosentino. “Desidero rivolgere i miei complimenti al Governo Meloni, all’on. Wanda Ferro e al Ministero dell’Interno per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio e per gli interventi che contribuiscono a rafforzare la sicurezza dei cittadini. Investire nella sicurezza delle scuole e potenziare i servizi di soccorso significa dare risposte concrete alle esigenze delle nostre comunità”, ha dichiarato Nicola Caruso. Il rappresentante provinciale di Fratelli d’Italia ha evidenziato l’importanza di continuare a destinare risorse economiche e personale ai servizi fondamentali, ribadendo la necessità di mantenere costante l’attenzione sulle esigenze dei territori. “Si tratta di interventi importanti, che dimostrano quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione sulle necessità dei territori e garantire risorse e personale per servizi essenziali. La sicurezza deve essere una priorità costante, sia negli istituti scolastici sia nella capacità di risposta alle emergenze”, ha concluso Caruso. Le due misure riguardano dunque sia la prevenzione e la sicurezza nell’ambito scolastico sia il rafforzamento del soccorso pubblico, con ricadute attese sui servizi destinati alle comunità della provincia di Cosenza.