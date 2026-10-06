Cosenza, dopo dieci anni si interviene sulla SP 219: 400 mila euro per ricostruire la strada franata

Prosegue il programma di interventi della Provincia di Cosenza sulla rete stradale del territorio, con nuove opere finalizzate al risanamento, alla manutenzione e alla sicurezza dei collegamenti provinciali. Tra i lavori di maggiore rilievo figura quello sulla SP 219, nel tratto che collega Borgo Partenope alla Città di Cosenza, dove è in corso il completo ripristino della sede stradale nella zona colpita da una frana. Si tratta di una criticità che si trascinava da circa dieci anni e che aveva determinato l’interruzione della strada, rendendo necessario un intervento strutturale e non limitato alla sola sistemazione superficiale del piano viabile.

SP 219, ricostruzione completa del corpo stradale nell’area della frana

I lavori sulla SP 219 prevedono la ricostruzione dell’intero corpo stradale nell’area interessata dal dissesto, con un investimento di circa 400 mila euro finanziato attraverso il D.M. 141. L’obiettivo è affrontare in maniera definitiva una delle criticità più rilevanti presenti sulla viabilità provinciale e restituire piena funzionalità a un collegamento importante per il territorio. L’intervento non riguarda dunque una semplice ripavimentazione, ma una vera e propria ricostruzione della strada nel tratto compromesso dalla frana, così da ripristinare condizioni di percorribilità e sicurezza adeguate.

Il presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, ha sottolineato il valore complessivo del programma di interventi avviato dall’Ente: “Stiamo portando avanti un programma di interventi che punta a rendere la nostra rete viaria sempre più sicura ed efficiente. La manutenzione delle strade rappresenta una priorità per la Provincia, perché significa garantire collegamenti sicuri e funzionali ai cittadini, alle imprese e alle comunità del nostro territorio”.

Faragalli: “Una risposta a una situazione che si trascinava da circa dieci anni”

Particolare attenzione è stata riservata proprio alla situazione della SP 219, considerata una delle opere più significative del programma. “L’intervento sulla SP 219 ha un valore particolare perché consente di dare finalmente una risposta a una situazione che si trascinava da circa dieci anni. Non si tratta di una semplice bitumatura, ma della ricostruzione dell’intero corpo stradale nella zona interessata dalla frana. Con un investimento di circa 400 mila euro, finanziato attraverso il D.M. 141, realizziamo un’opera necessaria per restituire piena percorribilità alla strada e migliorare le condizioni di sicurezza”, ha sottolineato Faragalli.

L’intervento punta dunque a chiudere una lunga fase di criticità e a restituire continuità a un asse viario che per anni è rimasto compromesso dal dissesto. La ricostruzione dell’intero corpo stradale rappresenta il passaggio necessario per garantire maggiore stabilità e sicurezza nel tempo, evitando soluzioni provvisorie e intervenendo direttamente sulla causa strutturale del problema.

Lavori anche sulla SP 131 allo svincolo di Altomonte

Parallelamente, la Provincia è impegnata anche sulla SP 131, in corrispondenza dello svincolo di Altomonte. In questo tratto è prevista la bitumatura completa dell’ingresso per una lunghezza di circa cento metri. L’intervento è finalizzato a migliorare le condizioni del piano viabile, aumentare la sicurezza della circolazione e rendere più funzionale l’accesso alla rete provinciale.

“Parallelamente interveniamo sulla SP 131, all’ingresso di Altomonte, con la bitumatura di un tratto di circa cento metri. Anche piccoli interventi, se inseriti in una programmazione organica, contribuiscono a migliorare concretamente la qualità della nostra viabilità. Il nostro obiettivo è continuare a essere presenti sui territori, affrontando le criticità e programmando interventi capaci di dare risposte concrete alle comunità”, ha concluso il presidente Faragalli.

La Provincia punta sul miglioramento progressivo della rete viaria

Gli interventi sulla SP 219 e sulla SP 131 rientrano nell’attività più ampia che la Provincia di Cosenza sta portando avanti per il progressivo miglioramento della rete viaria provinciale. Il programma comprende opere di risanamento, bitumatura, manutenzione e messa in sicurezza, con particolare attenzione ai tratti maggiormente interessati da fenomeni di dissesto e alle situazioni che presentano criticità più rilevanti per la circolazione.

La priorità indicata dall’Ente è quella di intervenire in maniera programmata sulle strade provinciali, affiancando lavori strutturali di maggiore entità a opere più circoscritte ma comunque utili a migliorare la qualità complessiva della viabilità. Il caso della SP 219 rappresenta in questo senso uno degli interventi più significativi, perché punta a risolvere definitivamente una situazione rimasta aperta per circa un decennio e a restituire al territorio un collegamento pienamente funzionale e sicuro.