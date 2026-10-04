Cosenza, crisi nera: il Foggia sbanca il Marulla, sono 8 gare senza vittoria | CLASSIFICA

Gioca il Cosenza e perde. Ormai è una maledetta costante da inizio campionato. Per i calabresi, in 8 gare disputate fin qui dall’inizio del Girone C di Serie C, sono arrivati 2 pareggi (e gli unici due punti) e a 6 sconfitte. L’ultima contro il Foggia, nel pomeriggio odierno del Marulla. Due reti subite in casa, le numero 17 e 18 della stagione (media superiore ai 2 gol subiti a partita), zero quelle segnate che non smuovo le 5 siglate in stagione (quasi una ogni due).

Al 54’ Ravasio apre le marcature su assist di Zuccon. Nel finale, al 96’, Petito chiude la gara in pieno recupero regalando 3 punti meritati al Foggia e certificando, se mai ce ne fosse ancora bisogno, la crisi nera del Cosenza relegato al penultimo posto in classifica davanti solo al Crotone penalizzato di 6 punti, ma attualmente a 0, quindi con più punti fatti in stagione e che senza la penalizzazione sarebbe ampiamente davanti ai conterranei.

Risultati Serie C Girone C, 8ª Giornata

Sabato 3 ottobre

Ore 14:30

Cavese-Casertana 2-0

Sorrento-Casarano 2-0

Ore 17:30

Giugliano-Barletta 1-0

Monopoli-Savoia 0-0



Ore 20:30

Catania-Crotone 2-1

Domenica 4 ottobre

Ore 14:30

Cosenza-Foggia 0-2

Ore 20:30

Audace Cerignola-Altamura

Potenza-Picerno

Salernitana-Bari

Martedì 27 ottobre

Ore 14:30

Inter U23-Scafatese

Classifica Girone C Serie C

Sorrento 18 Potenza 16* Bari 16* Catania 13 Picerno 12* Monopoli 12 Casertana 12 Cavese 11 Foggia 11 Audace Cerignola 10* Scafatese 10* Inter U23 10** Casarano 10 Salernitana 9* Savoia 7 Barletta 7 Giugliano 7* Altamura 7* Cosenza 2 Crotone (-6) 0

* Una partita in meno

** Due partite in meno

Prossimo turno, 9ª Giornata di Serie C Girone C

Sabato 10 ottobre

Ore 14:30

Bari-Giugliano

Casertana-Monopoli

Crotone-Audace Cerignola

Savoia-Inter U23

Domenica 11 ottobre

Ore 12:30

Altamura-Catania

Ore 14:30

Foggia-Potenza

Scafatese-Sorrento

Ore 15:00

Casarano Salernitana

Lunedì 12 ottobre

Ore 20:30

Barletta-Cavese

Picerno-Cosenza