Cosenza, crisi nera: il Foggia sbanca il Marulla, sono 8 gare senza vittoria | CLASSIFICA

Il Cosenza perde ancora, il Foggia passa 0-2 al Marulla. Per i calabresi sono 8 gare senza vittorie, è la 6ª sconfitta stagionale

Cosenza-Foggia
Foto Instagram @calciofoggia1920

Gioca il Cosenza e perde. Ormai è una maledetta costante da inizio campionato. Per i calabresi, in 8 gare disputate fin qui dall’inizio del Girone C di Serie C, sono arrivati 2 pareggi (e gli unici due punti) e a 6 sconfitte. L’ultima contro il Foggia, nel pomeriggio odierno del Marulla. Due reti subite in casa, le numero 17 e 18 della stagione (media superiore ai 2 gol subiti a partita), zero quelle segnate che non smuovo le 5 siglate in stagione (quasi una ogni due).

Al 54’ Ravasio apre le marcature su assist di Zuccon. Nel finale, al 96’, Petito chiude la gara in pieno recupero regalando 3 punti meritati al Foggia e certificando, se mai ce ne fosse ancora bisogno, la crisi nera del Cosenza relegato al penultimo posto in classifica davanti solo al Crotone penalizzato di 6 punti, ma attualmente a 0, quindi con più punti fatti in stagione e che senza la penalizzazione sarebbe ampiamente davanti ai conterranei.

Risultati Serie C Girone C, 8ª Giornata

Sabato 3 ottobre

Ore 14:30

Cavese-Casertana 2-0
Sorrento-Casarano 2-0

Ore 17:30

Giugliano-Barletta 1-0
Monopoli-Savoia 0-0

Ore 20:30

Catania-Crotone 2-1

Domenica 4 ottobre

Ore 14:30

Cosenza-Foggia 0-2

Ore 20:30

Audace Cerignola-Altamura
Potenza-Picerno
Salernitana-Bari

Martedì 27 ottobre

Ore 14:30

Inter U23-Scafatese

Classifica Girone C Serie C

  1. Sorrento 18
  2. Potenza 16*
  3. Bari 16*
  4. Catania 13
  5. Picerno 12*
  6. Monopoli 12
  7. Casertana 12
  8. Cavese 11
  9. Foggia 11
  10. Audace Cerignola 10*
  11. Scafatese 10*
  12. Inter U23 10**
  13. Casarano 10
  14. Salernitana 9*
  15. Savoia 7
  16. Barletta 7
  17. Giugliano 7*
  18. Altamura 7*
  19. Cosenza 2
  20. Crotone (-6) 0

* Una partita in meno
** Due partite in meno

Prossimo turno, 9ª Giornata di Serie C Girone C

Sabato 10 ottobre

Ore 14:30

Bari-Giugliano
Casertana-Monopoli
Crotone-Audace Cerignola
Savoia-Inter U23

Domenica 11 ottobre

Ore 12:30

Altamura-Catania

Ore 14:30

Foggia-Potenza
Scafatese-Sorrento

Ore 15:00

Casarano Salernitana

Lunedì 12 ottobre

Ore 20:30

Barletta-Cavese
Picerno-Cosenza

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