Cosenza, crisi nera: il Foggia sbanca il Marulla, sono 8 gare senza vittoria | CLASSIFICA

Gioca il Cosenza e perde. Ormai è una maledetta costante da inizio campionato. Per i calabresi, in 8 gare disputate fin qui dall’inizio del Girone C di Serie C, sono arrivati 2 pareggi (e gli unici due punti) e a 6 sconfitte. L’ultima contro il Foggia, nel pomeriggio odierno del Marulla. Due reti subite in casa, le numero 17 e 18 della stagione (media superiore ai 2 gol subiti a partita), zero quelle segnate che non smuovo le 5 siglate in stagione (quasi una ogni due).
Al 54’ Ravasio apre le marcature su assist di Zuccon. Nel finale, al 96’, Petito chiude la gara in pieno recupero regalando 3 punti meritati al Foggia e certificando, se mai ce ne fosse ancora bisogno, la crisi nera del Cosenza relegato al penultimo posto in classifica davanti solo al Crotone penalizzato di 6 punti, ma attualmente a 0, quindi con più punti fatti in stagione e che senza la penalizzazione sarebbe ampiamente davanti ai conterranei.
Risultati Serie C Girone C, 8ª Giornata
Sabato 3 ottobre
Ore 14:30
Cavese-Casertana 2-0
Sorrento-Casarano 2-0
Ore 17:30
Giugliano-Barletta 1-0
Monopoli-Savoia 0-0
Ore 20:30
Catania-Crotone 2-1
Domenica 4 ottobre
Ore 14:30
Cosenza-Foggia 0-2
Ore 20:30
Audace Cerignola-Altamura
Potenza-Picerno
Salernitana-Bari
Martedì 27 ottobre
Ore 14:30
Inter U23-Scafatese
Classifica Girone C Serie C
- Sorrento 18
- Potenza 16*
- Bari 16*
- Catania 13
- Picerno 12*
- Monopoli 12
- Casertana 12
- Cavese 11
- Foggia 11
- Audace Cerignola 10*
- Scafatese 10*
- Inter U23 10**
- Casarano 10
- Salernitana 9*
- Savoia 7
- Barletta 7
- Giugliano 7*
- Altamura 7*
- Cosenza 2
- Crotone (-6) 0
* Una partita in meno
** Due partite in meno
Prossimo turno, 9ª Giornata di Serie C Girone C
Sabato 10 ottobre
Ore 14:30
Bari-Giugliano
Casertana-Monopoli
Crotone-Audace Cerignola
Savoia-Inter U23
Domenica 11 ottobre
Ore 12:30
Altamura-Catania
Ore 14:30
Foggia-Potenza
Scafatese-Sorrento
Ore 15:00
Casarano Salernitana
Lunedì 12 ottobre
Ore 20:30
Barletta-Cavese
Picerno-Cosenza