Cosenza corre contro il cancro: AIOM Calabria in prima linea per la prevenzione oncologica, il messaggio del dottor Turano

AIOM Calabria ha partecipato alla manifestazione CorriCosenza, nell’ambito del proprio impegno nella promozione della prevenzione oncologica e nella sensibilizzazione della popolazione sull’importanza di adottare stili di vita sani, attraverso il progetto Oncorun. La partecipazione ha rappresentato un’importante occasione per ribadire il valore della prevenzione e promuovere una maggiore consapevolezza sul ruolo che i comportamenti quotidiani possono svolgere nella tutela della salute. Il coordinatore di AIOM Calabria, Dr. Salvatore Turano, ha espresso soddisfazione per la partecipazione all’iniziativa, sottolineando l’importanza di essere presenti sul territorio con attività capaci di avvicinare i cittadini ai temi della prevenzione.

“Siamo soddisfatti della partecipazione di AIOM Calabria a CorriCosenza attraverso il progetto Oncorun. Occasioni come questa consentono di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione oncologica e di diffondere messaggi di salute al di fuori dei tradizionali contesti sanitari. Desidero ribadire ancora una volta che lo stile di vita rappresenta uno dei cardini della prevenzione oncologica: praticare regolarmente attività fisica, seguire un’alimentazione equilibrata, non fumare e limitare il consumo di alcol sono scelte importanti per ridurre il rischio di sviluppare numerose patologie oncologiche”.

Con questa partecipazione, AIOM Calabria conferma il proprio impegno nella diffusione della cultura della prevenzione e nella promozione di una maggiore consapevolezza tra i cittadini, nella convinzione che la tutela della salute richieda informazione, partecipazione e attenzione costante agli stili di vita. AIOM Calabria – La prevenzione oncologica come impegno condiviso.