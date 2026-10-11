Cosenza, Coppitelli suona la carica prima del Picerno: “siamo vivi, dobbiamo risalire la classifica”

Il Cosenza vuole cambiare passo e risalire una classifica che non rispecchia, secondo il suo allenatore, quanto mostrato finora sul terreno di gioco. Alla vigilia della trasferta contro l’AZ Picerno, valida per la nona giornata del campionato di Serie C, il tecnico rossoblù Federico Coppitelli rilancia le ambizioni della squadra e si dice fiducioso sul lavoro svolto nelle ultime settimane. La partita è in programma il 12 ottobre allo stadio Donato Curcio, con fischio d’inizio alle ore 20:30. Un appuntamento importante per i Lupi, chiamati a trasformare i progressi evidenziati nelle prestazioni in punti utili per migliorare la propria posizione in classifica. Il messaggio dell’allenatore è chiaro: “Il Cosenza Calcio è vivo e pronto a lottare”. Una dichiarazione che sintetizza la determinazione con cui la formazione calabrese si prepara ad affrontare un avversario reduce da un buon avvio di campionato, in una trasferta che presenta diverse difficoltà sia sul piano tecnico sia per le caratteristiche del terreno di gioco.

Le difficoltà della trasferta a Picerno e la fiducia di Coppitelli

Il tecnico del Cosenza conosce le insidie della prossima sfida e invita a non sottovalutare una formazione che ha costruito la propria continuità mantenendo gran parte dell’organico e lo stesso allenatore della passata stagione. “Quella di Picerno – afferma Coppitelli – è una partita complessa, non solo per il valore dell’avversario che parte da un buon inizio campionato. È una squadra che ha mantenuto la stessa struttura dell’anno scorso, dall’allenatore alla quasi totalità della rosa, con uno schema rodato. E in casa ha dei vantaggi, abituata a giocare in un campo sintetico particolarmente stretto. Questo però non ci scoraggia”. Nonostante le difficoltà, Coppitelli guarda con ottimismo alla condizione dei suoi giocatori, sottolineando i progressi registrati durante gli allenamenti e la volontà di ottenere risultati proporzionati all’impegno quotidiano. “In questa settimana – dichiara l’allenatore dei lupi – abbiamo lavorato con profitto. C’è la voglia di andare a conquistare un risultato coerente con gli sforzi che si stanno facendo ogni giorno sul campo. Potevamo avere qualche punto in più viste le prestazioni. Sono fiducioso perché la squadra è in crescita e guardiamo alla partita di Picerno con ottimismo. Ci siamo preparati bene e siamo in ottima forma fisica”.

L’obiettivo è risalire la classifica: “Siamo determinati nel fare punti”

La priorità del Cosenza resta quella di recuperare terreno in classifica, cercando di dare continuità al percorso di crescita e raccogliere i risultati che finora, secondo Coppitelli, non hanno premiato adeguatamente le prestazioni della squadra. L’allenatore insiste soprattutto sulla compattezza raggiunta dal gruppo, un aspetto che considera fondamentale per affrontare le prossime sfide con maggiore consapevolezza. “Siamo determinati nel fare punti nel minor tempo possibile. Vogliamo rimettere in piedi una classifica che al momento ci vede deficitari. Credo tanto nei ragazzi, – chiarisce mister Coppitelli – stanno dando il massimo. Il gruppo è ormai una squadra compatta e coesa negli intenti. Abbiamo le carte in regola per fare una prestazione con buone performance, raccogliendo i frutti dei sacrifici profusi in questi mesi”. Parole che testimoniano la fiducia del tecnico nei confronti dei propri giocatori, ma anche la consapevolezza della necessità di invertire rapidamente la tendenza nei risultati. La trasferta di Picerno rappresenta dunque un banco di prova significativo per verificare i progressi del Cosenza e provare a conquistare punti preziosi. L’obiettivo è trasformare il lavoro svolto in settimana e la ritrovata coesione del gruppo in una prestazione concreta, capace di dare slancio alla stagione rossoblù.