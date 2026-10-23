Cosenza, Coppitelli carica la squadra verso il Savoia: “siamo al completo, pronti a dare tutto”

Il Cosenza si prepara alla trasferta contro il Savoia. La sfida, valida per l’11ª giornata del campionato di Serie C , è in programma sabato 24 ottobre, con calcio d’inizio alle ore 17:30, allo stadio Alfredo Giraud di Torre Annunziata. Alla vigilia dell’incontro, l’allenatore rossoblù Federico Coppitelli ha fatto il punto sulle condizioni della squadra e sull’importanza della partita. L’allenatore rossoblù ha evidenziato l’importanza del lavoro svolto durante la settimana, soffermandosi sulla risposta del gruppo e sulla necessità di affrontare ogni partita con la massima attenzione. “Il Cosenza affronterà il Savoia a testa alta”, ha dichiarato Coppitelli, sintetizzando lo spirito con cui la formazione calabrese si presenterà a Torre Annunziata.

Il tecnico ha poi approfondito il momento della squadra: “Domani – afferma Coppitelli – affrontiamo il Savoia in una partita importante. Sappiamo bene dove ci troviamo in classifica e quanto valga ogni punto in questo momento della stagione. La settimana di lavoro è stata positiva. I ragazzi hanno risposto con impegno e concentrazione. Siamo uniti, siamo al completo e pronti a dare tutto”. Parole che confermano la volontà di affrontare la gara con tutti gli elementi a disposizione e con una preparazione ritenuta positiva dall’allenatore. Per il Cosenza, la trasferta rappresenta un appuntamento significativo in una fase del campionato nella quale la conquista dei punti assume un peso particolare.

Il Savoia cerca il riscatto, ma il Cosenza punta alla vittoria

La formazione campana arriverà all’appuntamento dopo una sconfitta pesante e cercherà una reazione davanti al proprio pubblico. Una circostanza che Coppitelli considera nella preparazione della sfida, senza però mettere in secondo piano le ambizioni del Cosenza. Il tecnico rossoblù punta sulle motivazioni dei suoi giocatori e sulla crescita mostrata dal gruppo, ritenendo che la squadra abbia le qualità caratteriali necessarie per affrontare un incontro impegnativo. “Il Savoia – ricorda l’allenatore del Cosenza Calcio – arriva da una sconfitta pesante e vorrà reagire davanti al proprio pubblico. Noi abbiamo abbastanza motivazione per lottare e conquistare la vittoria. Sappiamo cosa significa combattere e siamo determinati a portare a casa un risultato. Credo in questo gruppo. Ho visto crescita, voglia di migliorare e la giusta mentalità”. Il messaggio dell’allenatore mette in evidenza soprattutto la fiducia nei confronti della squadra, chiamata a dimostrare sul terreno di gioco i progressi compiuti e a trasformare la determinazione in una prestazione concreta.

Per affrontare il Savoia, Coppitelli chiede al Cosenza soprattutto compattezza, aggressività e precisione, caratteristiche che considera fondamentali per indirizzare la partita. L’allenatore richiama l’attenzione sull’importanza dei singoli episodi, dai duelli individuali ai palloni recuperati, sottolineando come ogni situazione di gioco possa incidere sull’esito dell’incontro. “Dobbiamo restare compatti, essere aggressivi e precisi. Ogni duello, ogni palla recuperata – precisa Coppitelli – può fare la differenza. Questo è un momento in cui si costruisce il carattere di una squadra. Andiamo a Torre Annunziata ad affrontare il Savoia con la consapevolezza di poter mostrare buone performance”.