Cosenza capitale della nefrologia: oltre 40 esperti a confronto sulle nuove cure per le malattie renali

Cosenza protagonista della ricerca scientifica internazionale nel campo della nefrologia. La città ha ospitato, il 9 e 10 ottobre, C.O.R.E. – Cosenza On Renal Excellence, un congresso dedicato alla ricerca clinica, alle nuove frontiere terapeutiche e alle prospettive future della cura delle malattie renali. L’appuntamento, ospitato nella Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia, ha registrato un’ampia partecipazione, riunendo esperti italiani e internazionali per approfondire le più recenti innovazioni della disciplina.

Al centro delle due giornate, le nuove opportunità offerte dalla medicina di precisione, l’introduzione di farmaci innovativi e la necessità di rendere sempre più efficaci e personalizzati i percorsi di cura per i pazienti affetti da patologie renali.

Cosenza al centro della ricerca nefrologica internazionale

Il congresso è stato organizzato dal provider ECM Xenia di Francesca Mazza, con la responsabilità scientifica di Michele Provenzano, Professore Associato di Nefrologia all’Università della Calabria e Responsabile della UOC di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza.

L’iniziativa, accreditata AGENAS per 100 partecipanti, ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento professionale e confronto tra specialisti, confermandosi come un appuntamento di riferimento per la comunità scientifica del settore.

L’obiettivo di C.O.R.E. è stato quello di rafforzare il dialogo tra professionisti, favorire la diffusione delle più recenti evidenze cliniche e presentare un percorso di cure attivo per la popolazione del territorio cosentino, valorizzando le competenze e le opportunità offerte dalla rete sanitaria locale.

Malattie renali, nuovi farmaci e medicina di precisione: le sfide della nefrologia

La nascita del congresso risponde a una fase di profonda trasformazione della nefrologia moderna, caratterizzata dalla crescente integrazione tra innovazione tecnologica, nuove evidenze scientifiche e trattamenti sempre più personalizzati.

La diffusione della Malattia Renale Cronica (MRC), le conseguenze cardiovascolari nei pazienti nefropatici e la complessità della gestione multidisciplinare rendono indispensabile un aggiornamento costante delle conoscenze e delle pratiche cliniche.

Negli ultimi anni, infatti, l’introduzione di nuovi farmaci per la Malattia Renale Cronica, le glomerulonefriti, le vasculiti e il trapianto di rene ha aperto prospettive terapeutiche sempre più avanzate.

A queste innovazioni si affiancano i biomarcatori emergenti e gli strumenti della medicina di precisione, che stanno ridefinendo le modalità di stratificazione del rischio e di personalizzazione delle cure. Un cambiamento che richiede una collaborazione sempre più stretta tra specialisti e un continuo confronto sulle evidenze disponibili.

Proprio da questa esigenza è nato C.O.R.E., concepito come uno spazio di approfondimento scientifico e di condivisione delle esperienze maturate nei principali centri di ricerca e assistenza italiani e internazionali.

Dall’Università della Calabria ai vertici delle società scientifiche internazionali

La giornata inaugurale è stata aperta dal professore Michele Provenzano, seguita dai saluti istituzionali dei rappresentanti delle principali realtà sanitarie e accademiche del territorio.

Sono intervenuti Vitaliano De Salazar, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, Pino Pasqua, Direttore Sanitario, Vincenzo Pezzi, Direttore del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute dell’Università della Calabria, e Marcello Maggiolini, Coordinatore del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

Di particolare rilievo la partecipazione di autorevoli rappresentanti della comunità nefrologica internazionale, tra cui Maria Soler, Presidente della Società Spagnola di Nefrologia, e Vicente Sanchez Polo, Presidente della Società Latino-Americana di Nefrologia.

Ai lavori si è collegato anche Luca De Nicola, Presidente della Società Italiana di Nefrologia.

Una presenza scientifica di alto profilo che ha testimoniato la crescente internazionalizzazione dei percorsi di ricerca e formazione della nefrologia cosentina, rafforzando i collegamenti tra il territorio calabrese e alcune delle principali realtà accademiche e cliniche del settore.

Oltre 40 specialisti italiani e stranieri riuniti a Cosenza

La faculty del congresso ha riunito oltre quaranta specialisti provenienti da centri italiani e internazionali, offrendo ai partecipanti un confronto articolato sulle principali sfide cliniche e sulle prospettive della disciplina.

Tra gli esperti presenti figurano Gaetano La Manna di Bologna, Olga Baraldi di Ravenna, Silvio Borrelli di Napoli, Karen Courville di Panama, Carlo Garofalo di Napoli, Vincenzo Panuccio di Reggio Calabria e Paola Pontrelli di Bari.

La partecipazione di professionisti provenienti da differenti centri di eccellenza ha favorito lo scambio di conoscenze, esperienze cliniche e prospettive di ricerca, contribuendo ad ampliare le opportunità di collaborazione tra le diverse realtà scientifiche.

Nuove prospettive di cura e collaborazione: il ruolo di Cosenza nella nefrologia

Con C.O.R.E., Cosenza ha rafforzato il proprio ruolo nella rete nefrologica nazionale e internazionale, promuovendo un confronto scientifico orientato non soltanto alla ricerca, ma anche al miglioramento concreto dell’assistenza sanitaria.

Il congresso ha posto particolare attenzione alla necessità di trasferire le innovazioni cliniche nella pratica quotidiana, favorendo percorsi terapeutici aggiornati e una gestione sempre più efficace delle patologie renali.

L’iniziativa ha inoltre contribuito a consolidare le relazioni tra specialisti italiani e stranieri, creando nuove occasioni di collaborazione e sostenendo la diffusione delle conoscenze scientifiche più recenti.

Le due giornate del 9 e 10 ottobre hanno così confermato il valore di C.O.R.E. – Cosenza On Renal Excellence come momento di formazione, approfondimento e dialogo tra professionisti, con l’obiettivo di valorizzare le competenze del territorio e favorire lo sviluppo di cure sempre più innovative e personalizzate per i pazienti affetti da malattie renali.