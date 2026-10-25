Cortei violenti in Italia, il SAP: “decine di poliziotti feriti, maranza e professionisti del disordine in azione”

“Ieri le forze dell’ordine hanno svolto un lavoro straordinario, coordinato dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, e sono stati evitati i preannunciati saccheggi e devastazioni”. Lo afferma il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni, all’indomani dei cortei che si sono tenuti in numerose città italiane. “L’attività preventiva ha sicuramente consentito lo svolgimento delle manifestazioni, garantendo a tutti la libertà di espressione. Dispiace che tutto questo non sia comunque bastato, perché professionisti del disordine e ‘maranza’ hanno messo in atto azioni violente nei confronti delle forze dell’ordine. Purtroppo, sono diverse decine i colleghi rimasti feriti in tutta Italia”.

Come precisa Paoloni: “Al fine di evitare le devastazioni, gli interventi non sono stati solo di carattere contenitivo, ma, in più occasioni, è stato necessario disperdere la folla e questo ha comportato il contatto tra manifestanti e forze dell’ordine. Adesso auspichiamo che nessuno strumentalizzi gli interventi di polizia, poiché necessari e indispensabili per scongiurare un’escalation di violenze”. “Le misure messe in atto dal Governo sono risultate efficaci e per potenziarne gli effetti proponiamo l’utilizzo di marcatori con vernici specifiche, in modo che chi ha partecipato a manifestazioni violente, pur essendo vietato, possa essere successivamente identificato”, conclude Paoloni.