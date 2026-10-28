Corigliano-Rossano, misura cautelare per il sindaco Flavio Stasi: la Giunta rompe il silenzio e si schiera al suo fianco

“La Giunta Comunale di Corigliano-Rossano non può non prendere posizione rispetto a quanto accaduto al sindaco Flavio Stasi in queste ore che, come è noto, è stato raggiunto da una misura cautelare nell’ambito di una inchiesta più ampia nei confronti della criminalità organizzata del territorio. Innanzitutto sappiamo di interpretare anche il suo pensiero se affermiamo che le inchieste che colpiscono la criminalità organizzata, attese da tempo, rappresentano un fatto estremamente positivo, necessario per liberare il nostro territorio dalla zavorra economica e sociale rappresentata dalla ‘ndrangheta”. Lo afferma in una nota la Giunta Comunale del Comune di Corigliano-Rossano.

“Per quanto riguarda il Sindaco, il comportamento e le azioni quotidiane, nella vita e nell’amministrazione, messe in campo da Flavio Stasi in questi anni non meritano sottolineature né di elencazioni, per quanto sono oggettive, tangibili e costanti. Pur non conoscendo i fatti contestati, non abbiamo alcun dubbio non solo sulla sua totale estraneità, ma soprattutto sulla sua ostilità politica e culturale a qualsivoglia ambiente criminale ed ancor più visceralmente alla criminalità organizzata”.

“Per questo non possiamo non dirci fiduciosi negli organi di giustizia affinché tale convinzione, che crediamo essere condivisa da tutta la comunità di Corigliano-Rossano e della Calabria, venga dimostrata al più presto nelle sedi competenti. Con questa convinzione profonda, la Giunta Comunale, certa di interpretare la volontà del Sindaco, in questa fase continuerà a svolgere l’attività amministrativa necessaria per far avanzare i tanti percorsi amministrativi in essere, alcuni dei quali cruciali per la crescita della città, fiduciosi del fatto che la vicenda sarà chiarita nel più breve tempo possibile e che tali attività possano tornare presto ad avere il proprio importante riferimento come negli ultimi 7 anni”.