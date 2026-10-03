Corigliano Rossano, Futuro Nazionale al fianco di chi protesta per il caro gasolio: “stanno stritolando Made in Italy”

“Dalla Sicilia alla Calabria, da Rosarno a Crotone, da Sibari a Cariati, l’Italia reale è scesa in strada. Non è più solo la protesta dei trattori. È la rivolta di chi produce, di chi pesca, di chi trasporta. Agricoltori, allevatori, pescatori e autotrasportatori sono uniti dallo stesso grido: così non si può più andare avanti. Come Comitati di Futuro Nazionale di Corigliano-Rossano esprimiamo piena e incondizionata solidarietà a chi sta presidiando le strade con i trattori e a chi sta tenendo le barche ferme nei porti. La vostra battaglia è la nostra battaglia“. È quanto si legge in una nota firmata dai referenti di Futuro Nazionale Giovanni Dima, Daniele Spataro, Giuseppe Falbo, Maria Lores Laera e Giovanni Antoniotti.

“Il caro gasolio è solo la miccia. – proseguono – Come denunciato in questi giorni anche in Sicilia e in Calabria, con il gasolio agricolo e da autotrazione che ha raddoppiato il costo, mettere in moto un trattore, un peschereccio o un camion significa lavorare in perdita. Le mobilitazioni che hanno coinvolto agricoltori, allevatori e pescatori in tutta la Calabria hanno messo al centro proprio il carburante, ma anche l’aumento delle materie prime e le condizioni insostenibili del mercato. Ma dietro il prezzo alla pompa c’è un sistema che sta stritolando il Made in Italy.

1. Le rivendicazioni del mondo agricolo: svenduti sulla nostra terra

L’agricoltore calabrese e italiano oggi è schiacciato da una morsa a tre punte:

Concorrenza sleale e import selvaggio: Arrivano ad esempio sui nostri mercati zucchine dal Marocco, grano dal Canada, carciofi da Egitto e Tunisia a costi di manodopera e con standard fitosanitari incomparabili con i nostri. La GDO compra dall’estero anche quando c’è prodotto italiano disponibile, abbassando qualità e prezzo.

La dittatura della Grande Distribuzione: La GDO copre il 60% della distribuzione e impone il sottocosto. Chiede prezzi che non coprono nemmeno i costi di produzione. Le battaglie degli agricoltori per un prezzo minimo garantito sono sacrosante.

Burocrazia europea e costi insostenibili: PAC punitiva, Green Deal ideologico che impone vincoli senza dare alternative, cinghiali che devastano i raccolti nell’indifferenza delle istituzioni, manodopera introvabile, assicurazioni e contributi alle stelle.

Il rischio concreto, come denunciano molti colleghi, è lasciare i terreni incolti perché coltivare costa più che non coltivare.

2. Le rivendicazioni dei pescatori: il mare negato

I nostri pescatori di Corigliano-Rossano e di tutta la costa ionica sono eroi dimenticati. Chiedono un tetto al prezzo del gasolio professionale per la pesca, tra 0,40 e 0,60 euro al litro, come unica misura per sopravvivere all’emergenza. Ma chiedono anche: Basta con le chiusure indiscriminate e senza base scientifica, stop alla concorrenza del pescato d’importazione spacciato per italiano.

3. Le rivendicazioni degli autotrasportatori: l’Italia che si ferma

Senza autotrasporto l’Italia si ferma. Loro chiedono da tempo il riconoscimento pieno del carburante professionale, già previsto ma insufficiente, e un adeguamento automatico delle tariffe ai costi del carburante. Oggi un calabrese che deve portare le nostre clementine a Milano spende più di gasolio che di guadagno. È inaccettabile”.

È una sola filiera, un solo destino

Il contadino della Piana di Sibari produce, il pescatore di Schiavonea porta a terra il pescato, l’autotrasportatore di Corigliano-Rossano lo porta nei mercati d’Italia. Se crolla uno, crolla tutto. È il sistema agroalimentare e logistico nazionale che è sotto attacco.

Le nostre proposte concrete – Il manifesto di Futuro Nazionale Corigliano-Rossano

“Non basta la solidarietà. Servono soluzioni. Come Futuro Nazionale proponiamo 7 punti immediati: