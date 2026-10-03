Corigliano Rossano, Futuro Nazionale al fianco di chi protesta per il caro gasolio: “stanno stritolando Made in Italy”

“Dalla Sicilia alla Calabria, da Rosarno a Crotone, da Sibari a Cariati, l’Italia reale è scesa in strada. Non è più solo la protesta dei trattori. È la rivolta di chi produce, di chi pesca, di chi trasporta. Agricoltori, allevatori, pescatori e autotrasportatori sono uniti dallo stesso grido: così non si può più andare avanti. Come Comitati di Futuro Nazionale di Corigliano-Rossano esprimiamo piena e incondizionata solidarietà a chi sta presidiando le strade con i trattori e a chi sta tenendo le barche ferme nei porti. La vostra battaglia è la nostra battaglia“. È quanto si legge in una nota firmata dai referenti di Futuro Nazionale Giovanni Dima, Daniele Spataro, Giuseppe Falbo, Maria Lores Laera e Giovanni Antoniotti.
“Il caro gasolio è solo la miccia. – proseguono – Come denunciato in questi giorni anche in Sicilia e in Calabria, con il gasolio agricolo e da autotrazione che ha raddoppiato il costo, mettere in moto un trattore, un peschereccio o un camion significa lavorare in perdita. Le mobilitazioni che hanno coinvolto agricoltori, allevatori e pescatori in tutta la Calabria hanno messo al centro proprio il carburante, ma anche l’aumento delle materie prime e le condizioni insostenibili del mercato. Ma dietro il prezzo alla pompa c’è un sistema che sta stritolando il Made in Italy.
1. Le rivendicazioni del mondo agricolo: svenduti sulla nostra terra
L’agricoltore calabrese e italiano oggi è schiacciato da una morsa a tre punte:
- Concorrenza sleale e import selvaggio: Arrivano ad esempio sui nostri mercati zucchine dal Marocco, grano dal Canada, carciofi da Egitto e Tunisia a costi di manodopera e con standard fitosanitari incomparabili con i nostri. La GDO compra dall’estero anche quando c’è prodotto italiano disponibile, abbassando qualità e prezzo.
- La dittatura della Grande Distribuzione: La GDO copre il 60% della distribuzione e impone il sottocosto. Chiede prezzi che non coprono nemmeno i costi di produzione. Le battaglie degli agricoltori per un prezzo minimo garantito sono sacrosante.
- Burocrazia europea e costi insostenibili: PAC punitiva, Green Deal ideologico che impone vincoli senza dare alternative, cinghiali che devastano i raccolti nell’indifferenza delle istituzioni, manodopera introvabile, assicurazioni e contributi alle stelle.
Il rischio concreto, come denunciano molti colleghi, è lasciare i terreni incolti perché coltivare costa più che non coltivare.
2. Le rivendicazioni dei pescatori: il mare negato
I nostri pescatori di Corigliano-Rossano e di tutta la costa ionica sono eroi dimenticati. Chiedono un tetto al prezzo del gasolio professionale per la pesca, tra 0,40 e 0,60 euro al litro, come unica misura per sopravvivere all’emergenza. Ma chiedono anche: Basta con le chiusure indiscriminate e senza base scientifica, stop alla concorrenza del pescato d’importazione spacciato per italiano.
3. Le rivendicazioni degli autotrasportatori: l’Italia che si ferma
Senza autotrasporto l’Italia si ferma. Loro chiedono da tempo il riconoscimento pieno del carburante professionale, già previsto ma insufficiente, e un adeguamento automatico delle tariffe ai costi del carburante. Oggi un calabrese che deve portare le nostre clementine a Milano spende più di gasolio che di guadagno. È inaccettabile”.
È una sola filiera, un solo destino
Il contadino della Piana di Sibari produce, il pescatore di Schiavonea porta a terra il pescato, l’autotrasportatore di Corigliano-Rossano lo porta nei mercati d’Italia. Se crolla uno, crolla tutto. È il sistema agroalimentare e logistico nazionale che è sotto attacco.
Le nostre proposte concrete – Il manifesto di Futuro Nazionale Corigliano-Rossano
“Non basta la solidarietà. Servono soluzioni. Come Futuro Nazionale proponiamo 7 punti immediati:
- Gasolio professionale vero e stabile: Estendere e stabilizzare a 0,50 €/litro il gasolio agricolo, per la pesca e per l’autotrasporto conto terzi, sganciandolo dalle accise ordinarie. Credito d’imposta immediato del 40% per chi ha già subito i rincari del 2025-2026.
- Prezzo minimo e legge contro il sottocosto: Approvare una legge nazionale che vieti alla GDO di acquistare sotto i costi di produzione certificati da ISMEA. Obbligo di indicare in etichetta l’origine e la percentuale di ricarico applicata.
- Reciprocità e stop agli accordi capestro: No al Mercosur senza clausole di reciprocità. Chi vuole vendere in Italia deve rispettare le nostre stesse regole sanitarie, ambientali e sul lavoro. Lotta senza quartiere all’Italian Sounding.
- Etichetta chiara e controlli immediati: Obbligo di indicare in modo visibile l’origine italiana in etichetta e nei banchi di vendita. Controlli settimanali congiunti Comune-ASL-Finanza nei mercati contro il falso Made in Italy.
- Sburocratizzazione e tutela attiva: Moratoria di 2 anni sui nuovi vincoli Green Deal per le piccole aziende. Piano straordinario di abbattimento selettivo dei cinghiali e risarcimenti immediati e al 100% per danni da fauna selvatica e da siccità.
- Porto, Distretto Ittico e Dignità dei Pescatori: Da porto del silenzio a porto del lavoro. Il Porto di Corigliano-Rossano non ha bisogno di un altro convegno, ha bisogno di funzionare per chi lo tiene vivo ogni giorno: i pescatori di Schiavonea. La loro marineria, una delle più importanti della Calabria, è ferma perché il gasolio è raddoppiato rendendo ogni uscita in mare una perdita. Chiediamo interventi urgenti per la darsena peschereccia, la logistica e il gasolio agevolato direttamente in banchina. Reddito garantito e trasparenza per tutta la filiera: Creazione di un Osservatorio nazionale ISMEA che pubblica ogni mese i costi reali di produzione. Obbligo di legge per GDO e grandi committenti di pagamento entro 30 giorni, divieto di acquisto sotto i costi di produzione e fondo statale a tasso zero per anticipare gasolio, fatture e spese essenziali ad agricoltori, pescatori e autotrasportatori.Non è una protesta di categoria. È la protesta di un’Italia che vuole tornare a produrre, a nutrirsi del suo cibo, a muoversi con le sue mani. Futuro Nazionale Corigliano-Rossano sarà al fianco dei presidi come lo è già stato con il referente Giovanni Antoniotti, ed eventualmente anche nelle assemblee, nelle sedi istituzionali. Invitiamo tutti i cittadini liberi a sostenere questa lotta. Perché senza terra, senza mare e senza strada, non c’è Nazione“, conclude Futuro Nazionale.