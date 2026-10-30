Corigliano-Rossano, Azzurro Mare si schiera con Stasi dopo l’Operazione Ginestra: “fiducia nella sua innocenza”

“Il gruppo politico Azzurro Mare esprime piena fiducia e profondo rispetto per il lavoro della magistratura, nella convinzione che ogni vicenda giudiziaria debba essere affrontata con serenità, responsabilità e nel pieno rispetto delle istituzioni. In merito alla vicenda giudiziaria denominata “Operazione Ginestra”, che vede coinvolto anche il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, il gruppo ribadisce con fermezza la propria fiducia nella sua innocenza, confidando che il percorso giudiziario possa fare piena chiarezza sui fatti. In questo momento delicato, Azzurro Mare desidera esprimere la propria sincera vicinanza e solidarietà, prima di tutto all’uomo e poi all’amministratore, riconoscendone l’impegno, la dedizione e il lavoro svolto al servizio della comunità. Siamo convinti che sia fondamentale evitare giudizi affrettati, rispettando il principio della presunzione di innocenza e lasciando che la giustizia compia il proprio corso. Il tempo è galantuomo. E siamo fiduciosi che, con il tempo, la verità emergerà con chiarezza”. Lo afferma in una nota il gruppo politico Azzurro Mare.