Coppa Italia Serie D, attiva la prevendita di Igea Virtus-Reggina: info e prezzi

“A partire da oggi, lunedì 5 ottobre, è attiva la prevendita del settore ospiti per la gara Nuova Igea Virtus-Reggina, in programma mercoledì 7 ottobre allo stadio Carlo Stagno d’Alcontres di Barcellona Pozzo di Gotto con calcio d’inizio alle ore 15:00 e valida per i trentaduesimi della Coppa Italia di Serie D. I tifosi amaranto potranno acquistare il tagliando d’ingresso al prezzo di 11,50 euro presso la rivendita autorizzata BCenters, con sede in via Sbarre Centrali 268 (orario continuato dalle ore 9:00 alle ore 19:30) e online sulla piattaforma Etes”.

Così in una nota la società dello Stretto annuncia che è aperta la prevendita del match Igea Virtus-Reggina, che si incontrano di nuovo a dieci giorni dal successo amaranto al Granillo in campionato. Questa volta è Coppa Italia Serie D: la squadra amaranto vuole dimenticare in fretta il primo KO stagionale, quello contro il Trapani di ieri.