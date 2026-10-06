Coppa Federale Hockey su Prato: vittoria pesantissima per la SSD UniMe su GS Raccomandata Giardini

Nella seconda giornata di Coppa Federale, una zampata dell’egiziano Kalil a pochi secondi dalla fine regala al team hockey della SSD UniMe una vittoria pesantissima (la seconda in altrettante gare) contro un’ottima GS Raccomandata Giardini e, soprattutto, il primato solitario nel girone siciliano di Coppa. La GS Raccomandata Giardini ha disputato una gara di grande intensità e, per lunghi tratti, ha messo in difficoltà i messinesi, meritando probabilmente qualcosa in più dal punto di vista del risultato.

Trascinata dalla grande prestazione dell’egiziano Gamal in mezzo al campo, la formazione ionica ha costruito diverse occasioni per sbloccare il risultato, arrivando anche a conquistare undici corti. A tenere a galla la SSD UniMe ci ha pensato soprattutto un super Alessandro Anselmi, autore di diversi interventi decisivi tra i pali. Prestazione di grande spessore anche per Francesco “Ciccio” Curreli, che ha dovuto fare gli straordinari nella fase difensiva per contenere le iniziative degli avversari e impedire che la partita prendesse una piega diversa.

La SSD UniMe, dal canto suo, ha faticato a trovare fluidità nella propria manovra, mostrando in diversi frangenti un gioco lento e prevedibile, concedendo anche troppo spazio agli avversari. Una prestazione che dovrà essere analizzata attentamente dallo staff di Antonio Spignolo, soprattutto alla luce del prossimo impegno, che proporrà un avversario di livello ancora superiore. Solamente a pochissimi secondi dal triplice fischio Ayman Kalil ha trovato la zampata vincente che ha fatto esplodere la panchina messinese, consegnando alla SSD UniMe una vittoria sofferta ma preziosissima.

Tra le note positive della giornata anche l’esordio del giovanissimo Seneth Amalka, alla prima convocazione con la squadra senior dopo il percorso nel settore giovanile. Superata l’emozione iniziale, il giovane atleta ha mostrato personalità e qualità, confermando le buone indicazioni ricevute dallo staff e candidandosi a diventare una risorsa importante all’interno di una rosa già competitiva.

Con questo successo la SSD UniMe sale così a 6 punti, mantenendo il punteggio pieno e conquistando la vetta solitaria della classifica. Alle sue spalle Valverde Hockey 2018 e GS Raccomandata Giardini sono ferme a quota 3, mentre i Ciclopi Palermo restano a 0.

Il prossimo appuntamento sarà però un banco di prova particolarmente impegnativo. Sabato 10 ottobre la formazione messinese sarà infatti ospite del Valverde Hockey 2018, formazione neopromossa in Serie A2, che nell’ultima giornata ha travolto i Ciclopi Palermo con un netto 8-0. Una sfida che richiederà alla SSD UniMe un deciso cambio di passo e il massimo livello di attenzione per difendere il primato e confermare quanto di buono costruito nelle prime due giornate.

Coppa Federale – Classifica dopo la 2ª giornata

SSD UniMe – 6 punti Valverde Hockey 2018 – 3 punti GS Raccomandata Giardini – 3 punti Ciclopi Palermo – 0 punti

3ª giornata – Sabato 10 ottobre