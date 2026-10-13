Coppa della Divisione, la Futura vince 4-1 a Soverato e passa il turno

La Cadi Antincendi Futura supera il turno di Coppa della Divisione grazie alla vittoria per 4-1 ottenuta alla “Perla di Soverato” contro la Blingink, formazione militante in Serie A2. Una prestazione convincente per la squadra allenata da mister Rocha, che conquista la qualificazione al termine di una gara ordinata e ben giocata, nella quale sono arrivate numerose risposte positive da parte del gruppo. A decidere l’incontro sono state la doppietta di Cambareri, la rete di Turiano e il gol del giovanissimo Lorenzo Honorio, classe 2010, autore della quarta marcatura che ha definitivamente chiuso i conti. Una vittoria costruita attraverso una buona gestione della partita, nonostante i tentativi di reazione dei padroni di casa, che hanno impegnato in diverse occasioni il portiere Parisi. Il successo assume particolare valore anche per la presenza di numerosi giovani sul terreno di gioco, grazie alle ampie rotazioni effettuate dalle due squadre durante l’incontro.

Cambareri protagonista nel primo tempo con una doppietta

La Cadi Antincendi Futura si presenta all’appuntamento con il ritorno in campo del capitano Cividini, schierato insieme a Scopelliti, Kadu e Honorio, con Parisi tra i pali. La formazione di Soverato risponde inizialmente con Panetta, Juninho, Prestileo, Zapponi e Gallo. L’avvio vede subito gli ospiti rendersi pericolosi: dopo quattro minuti Panetta è chiamato a intervenire per quattro volte sulle conclusioni di Cividini, evitando il vantaggio della Futura. All’ottavo minuto ci prova anche Kadu, mentre poco dopo arriva il gol che sblocca la partita. A realizzarlo è Cambareri, con una conclusione dalla distanza che porta avanti la formazione di Rocha. La Blingink tenta di reagire con una buona iniziativa di Prestileo, ma è ancora Cambareri a trovare la via della rete, firmando il raddoppio grazie a una giocata di Honorio sulla fascia. Il doppio vantaggio non impedisce ai padroni di casa di cercare una risposta, anche attraverso le iniziative di Zapponi e Prestileo, mentre entrambe le formazioni ricorrono a numerose rotazioni, concedendo spazio anche ai più giovani.

La reazione del Soverato si concretizza con Sasha Zapponi, che accorcia le distanze sfruttando un rimpallo e riporta i padroni di casa in partita. La rete rende più combattuta la fase conclusiva del primo tempo, con la formazione locale impegnata a cercare il pareggio prima dell’intervallo. L’occasione più importante arriva a 48 secondi dalla fine della frazione, quando Lorenzo Gallo ha una grande opportunità per ristabilire l’equilibrio, senza però riuscire a concretizzarla. Le due squadre vanno così al riposo con la Cadi Antincendi Futura avanti per 2-1, al termine di una prima parte di gara caratterizzata dalle occasioni costruite dagli ospiti, dalla doppietta di Cambareri e dal tentativo di rimonta della Blingink. Un vantaggio che premia il lavoro della formazione di Rocha, capace di trovare due reti e di conservare il margine nonostante la pressione esercitata dagli avversari negli ultimi minuti del primo tempo.

Turiano allunga, il giovane Lorenzo Honorio chiude la partita

Nella ripresa la Blingink prova a riportarsi in parità, ma trova sulla propria strada un attento Parisi, decisivo dopo cinque minuti su una conclusione di Mardente. Anche dall’altra parte il portiere Lombardo è chiamato a numerosi interventi per contenere le iniziative della Cadi Antincendi Futura. Gli ospiti riescono comunque ad aumentare il vantaggio con Turiano, che realizza il 3-1 su assist di Kadu, indirizzando ulteriormente l’incontro. La formazione di Soverato continua a cercare il gol per riaprire la sfida, ma Parisi si fa trovare pronto su Zapponi, mentre Lombardo risponde a una conclusione di Pedro Mendes. Intorno alla metà del secondo tempo è ancora Lorenzo Gallo a sfiorare la rete del possibile riavvicinamento, trovando però la pronta risposta del portiere della Futura. I padroni di casa non rinunciano a tentare la rimonta e ricorrono anche al powerplay, mentre Lombardo continua a distinguersi tra i pali con diversi interventi che impediscono agli ospiti di aumentare ulteriormente il divario.

A chiudere definitivamente la partita è Lorenzo Honorio, classe 2010, che firma il quarto gol della Cadi Antincendi Futura con una conclusione precisa al termine di un’azione di transizione. Una rete che fissa il risultato sul 4-1 e certifica il passaggio del turno della formazione allenata da Rocha. Il contributo del giovane Honorio rappresenta uno degli elementi positivi della serata, insieme alla doppietta di Cambareri, alla marcatura di Turiano e alla prestazione di Parisi, protagonista di interventi importanti nei momenti in cui il Soverato ha cercato di rientrare in partita. La Futura può così proseguire il proprio cammino nella Coppa della Divisione dopo una gara nella quale ha saputo sfruttare le occasioni costruite e gestire i tentativi di reazione degli avversari. Al termine dell’incontro, la società reggina ha inoltre rivolto un ringraziamento alla Blingink Soverato per l’ospitalità e lo spirito di fratellanza dimostrati, sottolineando il clima di cordialità che ha accompagnato la sfida tra le due formazioni.