Cooperazione Internazionale, le opportunità per la Calabria: Montuoro, “ultimi giorni per accedere a 5 milioni di euro di finanziamenti dell’Interreg Grecia-Italia”

Restano ancora pochi giorni per accedere ai finanziamenti dell’ottava Call del Programma Interreg Grecia-Italia, che mette a disposizione complessivamente circa 5 milioni di euro per sostenere progetti di cooperazione transfrontaliera di piccola scala. Un’opportunità rivolta anche alla Calabria, con la possibilità di sviluppare iniziative congiunte tra territori italiani e greci nei settori dell’economia circolare, dell’innovazione, del turismo sostenibile, della valorizzazione del patrimonio culturale e dell’inclusione sociale. Le caratteristiche del bando, articolato in due parti, sono state illustrate e approfondite nel corso dell’incontro organizzato il 9 ottobre alla Cittadella regionale di Catanzaro, alla presenza di rappresentanti istituzionali, esperti e potenziali beneficiari. “Piccoli progetti, grande impatto!” è il motto scelto per sintetizzare la finalità dell’iniziativa, che punta a trasformare la collaborazione tra Grecia e Italia in interventi concreti per lo sviluppo dei territori coinvolti.

Montuoro: cooperazione tra territori per economia circolare e sviluppo sostenibile

A illustrare gli obiettivi strategici dell’ottava Call è stato l’assessore regionale alla Cooperazione internazionale, Antonio Montuoro, che ha evidenziato il ruolo della collaborazione tra istituzioni e comunità territoriali nell’affrontare sfide condivise. “L’attenzione – ha sottolineato l’assessore regionale alla Cooperazione internazionale, Antonio Montuoro – è focalizzata sull’economia circolare ed efficiente nell’uso delle risorse, attraverso il sostegno a progetti transfrontalieri di piccola scala tra Grecia e Italia. Istituzioni e territori assieme con l’obiettivo strategico di individuare soluzioni condivise per le principali sfide collettive, nonché per valorizzare il potenziale di sviluppo delle aree di confine”. Il programma intende dunque favorire la realizzazione di iniziative capaci di produrre benefici per le comunità, attraverso una gestione più efficiente delle risorse e la costruzione di partenariati tra realtà che condividono esigenze e prospettive di crescita.

Le opportunità offerte dal bando riguardano una platea articolata di potenziali beneficiari calabresi, tra cui università, amministrazioni locali, Gruppi di azione locale, parchi nazionali, regionali e marini, enti del Terzo settore e associazioni. Montuoro ha richiamato anche il legame storico e culturale tra le due sponde del Mediterraneo, individuandolo come una base importante per lo sviluppo di nuove progettualità. “Grecia e Italia – ha aggiunto l’assessore Montuoro – hanno identità, storie, culture e tradizioni comuni che hanno radici millenarie. Pertanto i potenziali beneficiari calabresi di questa ottava Call (Università; Amministrazioni locali; Gal; Parchi nazionali, regionali e marini; Terzo settore; Associazioni…) hanno avuto mille possibili spunti per individuare iniziative proficue sul fronte dello sviluppo economico trainato dall’innovazione, del turismo sostenibile, della massima e coerente valorizzazione dei beni culturali, dell’inclusione sociale, delle strategie macroregionali”.

Circa cento partecipanti all’incontro: il Programma Interreg vale oltre 106 milioni

L’appuntamento del 9 ottobre ha rappresentato un’occasione di confronto operativo sulle modalità di accesso ai finanziamenti e sulle procedure necessarie per presentare le candidature. A fare il punto è stato il direttore generale del Dipartimento Asset strategici, attrazione degli investimenti e saperi, Raffaele Rio, che ha evidenziato la partecipazione registrata all’iniziativa e l’interesse manifestato dai soggetti potenzialmente coinvolti. “L’iniziativa ospitata nella Cittadella regionale di Catanzaro ha registrato la partecipazione di circa cento potenziali beneficiari, tra presenti in sala e collegati online, confermando l’interesse verso le opportunità offerte dall’ultima Call di un Programma che, nel suo complesso, dispone di oltre 106 milioni di euro per la cooperazione transfrontaliera. Il confronto con i rappresentanti delle istituzioni e del Segretariato Congiunto ha consentito di approfondire requisiti, procedure, aspetti economici e modalità di candidatura, con particolare attenzione alle esigenze dei potenziali beneficiari. L’obiettivo primario è stato quello di trasformare l’interesse in partecipazione concreta, favorendo la costruzione di partenariati qualificati e la presentazione di proposte progettuali capaci di generare ricadute positive sui territori. L’incontro – ha precisato infine Rio – ha rappresentato anche un’occasione di approfondimento sulle prospettive della programmazione europea 2028–2034, alla luce del pacchetto legislativo presentato dalla Commissione europea il 16 luglio 2025. Tra le principali novità figura la proposta di un Piano Interreg autonomo per la Cooperazione Territoriale Europea, inserito in una più ampia revisione delle politiche di coesione e dei relativi strumenti finanziari, ancora oggetto del negoziato europeo”.

Dai finanziamenti attuali alla programmazione europea 2028-2034

Accanto agli aspetti pratici relativi all’ottava Call, il confronto alla Cittadella regionale ha quindi consentito di affrontare anche il futuro della cooperazione territoriale europea. Il Programma Interreg Grecia-Italia, che nel suo complesso dispone di oltre 106 milioni di euro, si inserisce infatti in un quadro più ampio di politiche comunitarie destinate a sostenere la collaborazione tra regioni e Paesi confinanti. L’attenzione si è concentrata sulle prospettive della programmazione 2028-2034 e sulla proposta, contenuta nel pacchetto legislativo presentato dalla Commissione europea il 16 luglio 2025, di istituire un Piano Interreg autonomo per la Cooperazione Territoriale Europea. Si tratta di un’ipotesi ancora al centro del negoziato europeo, nell’ambito della revisione delle politiche di coesione e degli strumenti finanziari. Nell’immediato, per i potenziali beneficiari calabresi, la priorità resta la possibilità di partecipare all’ottava Call e di trasformare le opportunità di finanziamento in progetti condivisi con i partner greci, capaci di contribuire allo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori.