Conservatorio Bellini di Catania, rinnovato il Cda: Falcone, “avanti con internazionalizzazione e formazione”

Nuovo Consiglio di amministrazione per il Conservatorio “Bellini” di Catania. A commentare il rinnovo del Cda dell’Istituto etneo per il prossimo triennio è l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone, che sottolinea la conferma dell’avvocato Francesco Pio Leotta quale esperto designato dal Ministero e le nuove nomine del professor Giuseppe Montemagno, indicato dal Consiglio accademico, e del rappresentante degli studenti Gaetano Contarino. Falcone lega il nuovo assetto alla prosecuzione del percorso di rafforzamento del Conservatorio, indicando tra le priorità l’internazionalizzazione, la valorizzazione dell’offerta formativa e culturale e soprattutto le opportunità destinate agli studenti.

“Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro al rinnovato Consiglio di amministrazione del Conservatorio “Bellini” di Catania, che vede la conferma, da parte del ministro Anna Maria Bernini, dell’avvocato Francesco Pio Leotta quale esperto designato dal Ministero, insieme alle nuove nomine del professor Giuseppe Montemagno, designato dal Consiglio accademico, e al rappresentante degli studenti Gaetano Contarino”. Lo afferma l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone, dopo il decreto del ministro dell’Università e della Ricerca che, secondo quanto riferito nella nota, ha rinnovato per il prossimo triennio il Consiglio di amministrazione dell’Istituto etneo.

Falcone: al centro studenti, formazione e opportunità

Nel suo intervento Falcone guarda al lavoro che attende il nuovo Consiglio di amministrazione e richiama gli obiettivi di crescita del Conservatorio catanese. Il percorso indicato comprende il rafforzamento dell’istituzione, l’apertura internazionale e la valorizzazione dell’attività formativa e culturale, con un’attenzione particolare agli studenti. “I componenti del cda, al fianco del presidente Carmelo Galati, del direttore artistico Giovanni Anastasio e del direttore dell’Orchestra sinfonica Epifanio Comis, potranno proseguire con rinnovato slancio nel percorso di rafforzamento del Conservatorio, di internazionalizzazione e di valorizzazione della sua offerta formativa e culturale. Un lavoro che deve avere al centro gli studenti, la loro formazione e le loro opportunità”.

Il rinnovo del Cda viene dunque indicato dall’eurodeputato come un passaggio utile per dare continuità alle attività del Conservatorio Bellini di Catania e alle strategie rivolte alla crescita della comunità accademica. Falcone pone in particolare l’accento sulla necessità di accompagnare l’offerta culturale con nuove opportunità per gli studenti, inserendo il lavoro del Consiglio di amministrazione all’interno di un percorso più ampio di consolidamento e apertura internazionale dell’Istituto.

Il ringraziamento al ministro Bernini

Falcone conclude il proprio intervento rivolgendo un ringraziamento al ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e un augurio ai nuovi componenti del Consiglio di amministrazione e all’intera comunità accademica. “Un ringraziamento al ministro Anna Maria Bernini per l’attenzione e la sensibilità che continua a dimostrare verso il nostro Conservatorio. Al nuovo Cda e a tutta la comunità accademica rivolgo l’augurio di buon lavoro per le sfide che li attendono”, conclude Falcone.