Cometra, accordo per la continuità del servizio. Brutto: “percorso per garantire occupazione, sostenibilità e qualità servizi urbani”

“Dalle parole ai fatti. È questo il senso del lavoro raggiunto oggi per consentire a Cometra di garantire la continuità del servizio e, nello stesso tempo, dare una risposta concreta ai lavoratori provenienti dalla vicenda ex Amaco“. Così Angelo Brutto, capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale della Calabria. “Dopo l’assemblea e il CdA del 10 settembre, è stato raggiunto un accordo per assicurare la sostenibilità dell’operazione. È partito così un percorso fatto di verifiche, confronti istituzionali e decisioni concrete.

È arrivato il riscontro del Comune di Cosenza per l’avvio dell’iter della concessione temporanea dei parcheggi e delle aree di sosta precedentemente gestiti da Amaco. La Regione ha inoltre confermato la possibilità per Cometra di svolgere direttamente i servizi previsti dal proprio statuto, anche alla luce della situazione di urgenza. Va sottolineato anche il senso di responsabilità dimostrato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Aristide Vercillo, e dai consorziati, che hanno deliberato la proposta avanzata dal Presidente del CdA.

Una decisione assunta con senso di responsabilità, pur in presenza di posizioni diverse e del fatto che non tutti i consorziati hanno votato a favore. Un’assunzione di responsabilità importante, anche considerando che Cometra è comunque chiamata a garantire e a rispondere dell’organizzazione e della continuità dei servizi“.

Per il capogruppo di FdI “sul fronte dei lavoratori massimo è stato l’impegno per garantire i livelli occupazionali. È stata inoltre avanzata alla curatela la proposta di una locazione transitoria. È evidente che si sta lavorando con il massimo impegno e con l’obiettivo di portare progressivamente il servizio a regime“.

“Ci sono, naturalmente, dei tempi tecnici e organizzativi da rispettare, necessari anche per programmare con attenzione una prospettiva importante per il futuro dei servizi urbani. Quello che conta oggi è aver avviato concretamente questo percorso, con la consapevolezza che servirà lavoro, organizzazione e responsabilità per arrivare al pieno regime. Sul piano del servizio, è previsto anche l’impiego progressivo di altri otto autobus elettrici, con l’obiettivo di aumentare l’offerta e ridurre i costi rispetto all’utilizzo dei mezzi diesel – continua Brutto -. Oggi, contano soprattutto i fatti. Sono stati firmati tutti gli accordi individuali di conciliazione a tutela del Consorzio e sono state consegnate le lettere per le nuove assegnazioni.

Da oggi oltre 75 lavoratori inizieranno a lavorare. Altri seguiranno il 2, il 3 e il 5 ottobre, secondo il piano progressivo previsto. Per i parcheggiatori l’obiettivo è partire dopo la metà di ottobre, confidando che nel frattempo possa concludersi l’iter per la concessione delle aree. È un percorso che non consideriamo concluso, ma che oggi ha una certezza in più: il lavoro riparte e Cometra si sta organizzando per garantire sostenibilità economica, qualità del servizio e tutela occupazionale. Questo era l’obiettivo. E su questo continueremo a lavorare“, conclude Brutto.