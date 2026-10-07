Come fare una prima colazione sana e corretta svariando tra dolce e salato: a Reggio Calabria lo show cooking con il maestro Paolo Caridi

Domenica 11 ottobre 2026 alle ore 18:30, presso la Sala Museo FS Pietro Germi della stazione FS di Reggio Calabria Santa Caterina, il maestro Paolo Caridi, food innovator, sarà protagonista di uno show cooking dedicato alla colazione e al suo ruolo fondamentale nel fabbisogno nutrizionale giornaliero. L’appuntamento sarà l’occasione per raccontare, attraverso una dimostrazione dal vivo, l’importanza del primo pasto della giornata e il modo in cui una colazione corretta ed equilibrata può contribuire al benessere dell’organismo. Al centro dell’incontro ci sarà dunque un tema che riguarda da vicino le abitudini quotidiane di tutti, con particolare attenzione alla qualità degli ingredienti, all’equilibrio tra dolce e salato e ai processi di preparazione utilizzati oggi nel mondo della pasticceria.

La colazione come primo carburante della giornata

La colazione rappresenta il momento che interrompe il digiuno notturno e fornisce all’organismo il carburante necessario per riattivare il metabolismo e affrontare le attività fisiche e mentali del mattino. Proprio per questo, l’attenzione si concentrerà sulla necessità di scegliere un tipo di colazione, dolce o salata, che sia corretta ed equilibrata e che eviti un eccessivo apporto di zuccheri e grassi. In questa prospettiva assume particolare importanza il lavoro dei pasticceri, che oggi elaborano sempre più spesso i propri prodotti utilizzando ingredienti naturali e salutari, processi di lievitazione naturale e materie prime di alta qualità. Lo show cooking intende così coniugare gusto, tecnica e attenzione alla salute, trasformando la preparazione della colazione in un momento di divulgazione e confronto.

Degustazione finale per il pubblico

Domenica sera il pubblico potrà assistere in diretta alla preparazione del primo show cooking della rassegna, seguendo da vicino le diverse fasi di lavorazione proposte dal maestro Paolo Caridi. Durante la serata, i presenti avranno inoltre la possibilità di degustare le prelibatezze realizzate nel corso dell’incontro, vivendo un’esperienza che unisce dimostrazione pratica e assaggio. L’appuntamento è quindi fissato per domenica 11 ottobre alle ore 18:30 presso la stazione FS di Reggio Calabria Santa Caterina, nella Sala Museo FS Pietro Germi.