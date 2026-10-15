Colpo di scena giudiziario a Reggio Calabria: cadono per intero le accuse dell’inchiesta Planning. Assolti tutti gli imprenditori accusati di legami con la ‘ndrangheta

Inizia con una decisione destinata a fare molto rumore il percorso conclusivo legato alla nota operazione Planning. Le aule del tribunale calabrese hanno infatti certificato lo scagionamento totale per un nutrito gruppo di persone precedentemente finite sotto la lente degli inquirenti. La dottoressa Elsie Clemente, nella sua veste di giudice per l’udienza preliminare, ha deciso di non accogliere le severe istanze punitive depositate dal rappresentante della Dda di Reggio Calabria, il magistrato Stefano Musolino. Questo pronunciamento smonta pezzo per pezzo l’impianto accusatorio costruito faticosamente nei mesi precedenti, segnando un punto di svolta fondamentale per la cronaca giudiziaria del Mezzogiorno e dimostrando l’indipendenza della fase giudicante rispetto a quella inquirente.

I contorni della maxi inchiesta e le ipotesi degli investigatori

Per comprendere la portata di questo proscioglimento collettivo, bisogna fare un salto indietro fino all’estate del 2022. All’epoca, le forze dell’ordine, e più specificamente i militari appartenenti alla Guardia di Finanza affiancati dagli specialisti investigativi della Dia, misero in luce uno scenario apparentemente allarmante. L’idea centrale sviluppata dai pubblici ministeri ruotava attorno a un presunto e radicato patto illecito. Secondo le convinzioni della Procura antimafia, si era consolidata un’alleanza segreta attraverso la quale esponenti di vertice della criminalità organizzata avrebbero tentato di monopolizzare due ambiti economici assolutamente cruciali per il territorio. I sospetti si concentravano su presunte infiltrazioni sistematiche nel mercato delle costruzioni immobiliari, associato a un forte interesse verso il business milionario legato ai supermercati e allo smercio di generi alimentari su larghissima scala.

I nomi dei protagonisti scagionati e le difese vincenti in aula

Tra le figure di maggior rilievo che escono totalmente pulite e vittoriose da questa complessa vicenda legale, troviamo due operatori economici molto conosciuti. Il primo è l’uomo d’affari Fortunato Martino. La sua posizione è stata smontata e tutelata in maniera brillante durante le udienze grazie all’impegno degli avvocati Corrado Politi e Tonino Curatola. Il secondo volto noto definitivamente sollevato da ogni sospetto è quello di Domenico Gallo, il quale ha affidato con estremo successo la propria linea difensiva ai professionisti legali Antonio Speziale e Marco Gemelli. Oltre a questi imprenditori, l’organo giudicante ha stabilito il non luogo a procedere anche per le restanti figure coinvolte nel medesimo fascicolo. Tornano quindi a respirare un clima di assoluta tranquillità legale Andrea Chilà insieme a Filippo Antonio Barcaiolo, seguiti da vicino da Gaetano Coppola, Domenico Siclari e infine Carmelo Romeo.

Il gravoso castello delle imputazioni originarie cancellate dalla sentenza

Analizzare il calibro dei crimini ipotizzati al momento dei fermi risulta indispensabile per valutare il peso specifico di questa pronuncia assolutoria. I soggetti originariamente iscritti all’interno del registro degli indagati erano dodici e dovevano rispondere, a seconda dei singoli ruoli, di comportamenti considerati penalmente devastanti. Il nucleo portante dell’intera indagine si reggeva sull’ipotesi di affiliazione diretta ai clan locali, affiancata da accuse di collaborazione esterna con le medesime consorterie. A questo scenario si sommavano reati finanziari di natura complessa, come il sistematico reimpiego di capitali dalla genesi oscura, l’organizzazione criminale semplice, sofisticate pratiche di autoriciclaggio e svariate manovre fraudolente ideate per nascondere l’effettiva titolarità di ingenti patrimoni. Ognuna di queste durissime contestazioni risultava ulteriormente appesantita dall’ombra dell’aggravante legata all’utilizzo di metodi tipicamente mafiosi.

Le conseguenze del processo abbreviato sul panorama investigativo

La scelta tecnica adottata dai collegi difensivi ha permesso di giungere a questa netta conclusione optando per il rito alternativo, un percorso che giudica gli imputati basandosi esclusivamente sulle carte raccolte durante la fase preliminare. La netta decisione assunta dal giudice Clemente certifica in maniera inequivocabile come il materiale probatorio confezionato dagli inquirenti non possedesse la solidità necessaria per giustificare alcun tipo di condanna. Questa totale bocciatura delle teorie espresse dalla direzione distrettuale antimafia è destinata ad avere ripercussioni profonde sulle future strategie di contrasto ai reati economici. Le indagini mirate a scovare presunti ponti di collegamento tra i colletti bianchi e gli ambienti malavitosi dovranno inevitabilmente fare i conti con questo precedente. In attesa del deposito ufficiale delle motivazioni, che spiegheranno nel dettaglio i raffinati passaggi logici e giuridici del tribunale, gli indagati possono finalmente chiudere un capitolo difficile della loro vita personale e professionale.