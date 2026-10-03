“Colazione tra Mamme”: a Reggio Calabria, una mattinata dedicata al confronto con genitori e bambini | FOTO

Una mattinata dedicata alle famiglie, al confronto e alla condivisione, che ha coinvolto quasi 40 partecipanti tra mamme, papà e numerosi bambini. Si è svolta oggi a Reggio Calabria la seconda edizione di “Colazione tra Mamme”, l’iniziativa ideata e organizzata da Giovanna Fallanca, educatrice perinatale, consulente del sonno infantile e fondatrice del progetto Giorni Felici, con l’obiettivo di creare uno spazio informale nel quale le famiglie possano incontrarsi, confrontarsi e trovare occasioni di informazione e relazione.

A rendere particolare questa edizione è stata la presenza di diverse professionalità che hanno accompagnato le famiglie durante la mattinata: Giovanna Fallanca, nel ruolo di educatrice perinatale e consulente del sonno infantile e coordinatrice dell’iniziativa; Angela Suni, ostetrica del Consultorio di Gebbione; Chiara Gerace, consulente di babywearing e Giuseppe Polimeni, osteopata pediatrico.

La mattinata è stata organizzata attraverso quattro differenti esperienze, pensate per permettere alle famiglie di entrare in contatto con competenze e prospettive diverse. I partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi, hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i professionisti attraverso attività dedicate alla genitorialità, alla maternità, al babywearing e all’ascolto del corpo.

L’obiettivo è stato quello di offrire non una lezione frontale, ma un’esperienza partecipativa nella quale informazione, ascolto e relazione potessero convivere.

“Ho immaginato questa mattina come uno spazio in cui le famiglie potessero sentirsi accolte, senza dover dimostrare nulla e senza sentirsi giudicate“, racconta Giovanna. “Credo molto nel valore della rete e nella possibilità di mettere a disposizione delle famiglie professionalità diverse. Ogni figura può offrire uno sguardo specifico e complementare, e incontrare più competenze può aiutare un genitore ad acquisire informazioni, fare domande e trovare strumenti nuovi per il proprio percorso“.

Tra gli elementi più significativi della mattinata, anche la presenza numerosi dei papà e dei bambini, che hanno partecipato all’incontro insieme alle proprie famiglie. La loro presenza ha contribuito a rendere l’iniziativa uno spazio rivolto non soltanto alla maternità, ma più ampiamente alla genitorialità e alla vita familiare, in un contesto nel quale i bambini hanno potuto essere presenti e partecipare liberamente.

“Per me una famiglia non deve adattarsi a uno spazio per poterlo vivere: è lo spazio che deve essere capace di accogliere la famiglia“, aggiunge Giovanna. “Vedere oggi bambini giocare, genitori partecipare e professionisti mettersi a disposizione è stato il modo più bello di vedere concretamente ciò che vorrei costruire attraverso Giorni Felici“.

La seconda edizione di “Colazione tra Mamme” conferma così la volontà del progetto Giorni Felici di creare sul territorio occasioni di incontro e di collaborazione tra famiglie e professionisti, promuovendo una cultura della genitorialità fondata sull’ascolto, sulla condivisione e sulla costruzione di una rete. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso la costruzione di una comunità nella quale i genitori possano trovare non soltanto informazioni e competenze, ma anche relazioni, confronto e il senso di non essere soli nel proprio percorso.