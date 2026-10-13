Clamoroso in Serie D: l’Igea Virtus e mister Ferraro si separano, risolto il contratto. E’ caccia al sostituto

Fulmine a ciel sereno in Serie D. L’Igea Virtus e mister Ferraro si dicono addio: risolto consensualmente il contratto. Scelta clamorosa e inaspettata, arrivata però dopo lo stop a Favara. Nelle ultime tre partite, solo un punto conquistato dalla squadra siciliana, che ha tuttavia perso al Granillo contro la Reggina e pareggiato in casa con la Nissa. L’unico passo falso è quello di domenica, in casa di una squadra alla portata sulla carta. In mezzo la “rivincita” in Coppa Italia contro la Reggina.

“Nuova Igea Virtus – si legge nella nota ufficiale – comunica di avere raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il Responsabile dell’Area Tecnica e Allenatore della Prima squadra, sig. Emanuele Ferraro. La decisione, condivisa e ponderata da entrambe le parti in un clima di mutua stima e assoluta serenità, sancisce la conclusione del percorso comune anzitempo rispetto alla naturale scadenza contrattuale. La società ringrazia sentitamente il mister per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrata in questi mesi al timone della Nuova Igea Virtus, augurandogli contestualmente le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera. La seduta di allenamento nella giornata di domani sarà regolarmente condotta dallo staff tecnico, mentre nelle prossime ore la società renderà noto il futuro assetto della guida della Prima squadra”.