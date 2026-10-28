Cittanova, nasce “La Grande Via dell’Aspromonte”: debutta il trail tra i sentieri dello Zomaro

Una domenica diversa dalle altre per Cittanova, anche se il bellissimo borgo reggino è ormai abituato ai grandi eventi legati allo sport offroad. Ma questa volta non saranno le mountain bike a sfrecciare lungo i suoi sentieri, bensì le scarpette sgargianti dei podisti, impegnati nell’attesissima prima edizione del La Grande Via dell’Aspromonte. Parliamo del nuovo trail che nasce proprio quest’anno grazie all’impegno dell’ASD Zomaro Experience di Agostino Giovinazzo che ha voluto fortemente che proprio la particolare parte dello Zomaro avesse un grande evento sportivo in grado di attirare attenzione su tutto il territorio.

Nell’allestimento della gara il team si è avvalso della consulenza di chi ha grande dimestichezza con gli eventi offroad di livello assoluto: parliamo di Giuseppe Guzzo e Mara Carchidi, che hanno portato la Sila3Vette a essere uno dei raid più famosi a livello planetario. Con loro sono stati disegnati i due tracciati di gara: quello per specialisti puri dell’ultratrail, l’Epic da 40 km per 1. 700 e quello più alla portata di tutti, l’Origins di 10 km per 500 metri.

Epicentro della corsa sarà il Resort Uliveto Principessa, dove si potrà anche pernottare a prezzi convenzionati e dove saranno posti tutti i servizi pre e post gara. La partenza sarà però posta nei pressi, alle ore 8:00 alla Villetta Comunale di Cittanova. Essendo la gara alla sua prima edizione, gli organizzatori hanno scelto di tenere le cifre d’iscrizione a livelli più che concorrenziali: appena 40 euro per il lungo e 20 per il

corto. Prezzi abbordabili per fare parte di quello che sarà un esperimento storico…