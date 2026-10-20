Cittanova capitale della mountain bike: assegnati i 10 titoli nazionali CSI, trionfano Vigoroso e Mazzullo

Cittanova protagonista del ciclismo nazionale con l’assegnazione di dieci maglie tricolori nella specialità Cross Country. Domenica 18 ottobre la cittadina della Piana di Gioia Tauro ha ospitato il Campionato Nazionale XC CSI 2026, appuntamento che ha richiamato atleti provenienti da diverse regioni italiane e che ha visto i rappresentanti dei comitati calabresi conquistare numerosi titoli di categoria.

A fare da cornice alla manifestazione è stata la storica XC Cavallica, una delle competizioni di mountain bike più longeve della Calabria, organizzata dall’ASD Bicittanova e da oltre vent’anni punto di riferimento per gli appassionati della disciplina. Tra i protagonisti della giornata si sono distinti Antonino Vigoroso del Team Eracle, vincitore della batteria Under 45, e Antonio Mazzullo della MTB Palmi, che si è imposto tra gli Over 45 conquistando anche il titolo di campione nazionale nella categoria Master 5. Una giornata di sport e competizione che ha confermato la vitalità del movimento ciclistico regionale, nonostante le difficoltà negli spostamenti provocate dallo sciopero dei trasporti che ha interessato la Calabria.

La storica XC Cavallica ospita il Campionato Nazionale Cross Country

La scelta di Cittanova come sede del Campionato Nazionale XC CSI 2026 ha valorizzato una manifestazione che da oltre vent’anni rappresenta un appuntamento consolidato nel panorama della mountain bike calabrese. La XC Cavallica, organizzata dall’ASD Bicittanova, ha accolto gli atleti impegnati nella conquista delle maglie nazionali, inserendo la competizione all’interno di una tradizione sportiva profondamente legata al territorio. Quella disputata in Calabria ha rappresentato il quindicesimo traguardo ciclistico nazionale per il CSI, confermando la continuità delle attività promosse nel settore delle due ruote. La partecipazione ha risentito dello sciopero dei trasporti che ha coinvolto la regione: a fronte di circa cento atleti preiscritti, i concorrenti effettivamente presenti sono stati una sessantina. Nonostante le difficoltà logistiche, la gara ha mantenuto il proprio carattere nazionale, con ciclisti provenienti da diverse aree del Paese pronti a confrontarsi su un percorso impegnativo. La manifestazione ha così unito il valore agonistico dell’assegnazione dei titoli alla tradizione della XC Cavallica, offrendo un’occasione di incontro tra atleti, società sportive e appassionati della mountain bike.

Un circuito di cinque chilometri tra resistenza, tecnica e determinazione

Il percorso predisposto per il Campionato Nazionale ha messo alla prova le capacità fisiche e tecniche dei partecipanti attraverso un circuito di cross country lungo circa cinque chilometri. Gli atleti hanno affrontato quattro giri del tracciato, in una competizione che ha richiesto resistenza, concentrazione e capacità di gestire lo sforzo fino all’ultimo passaggio. Le caratteristiche della prova hanno reso fondamentali tanto la preparazione atletica quanto la tecnica di guida, elementi essenziali per affrontare una disciplina nella quale ogni fase del percorso può influire sull’andamento della gara. La competizione ha offerto ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi con avversari provenienti da diverse regioni, mantenendo elevato il livello agonistico nelle rispettive categorie. Al termine delle prove sono stati assegnati i dieci titoli nazionali previsti dal programma, con risultati particolarmente positivi per i ciclisti appartenenti ai comitati calabresi. Il tracciato della XC Cavallica ha confermato le caratteristiche di una gara capace di valorizzare la preparazione complessiva degli atleti, chiamati a combinare forza, tecnica e capacità di mantenere un ritmo competitivo per tutta la durata dell’incontro sportivo.

Vigoroso vince tra gli Under 45, Mazzullo conquista batteria e titolo Master 5

Tra i risultati principali della giornata spiccano le vittorie nelle due batterie che hanno caratterizzato il Campionato Nazionale. Nella prova Under 45 il successo è andato ad Antonino Vigoroso del Team Eracle, autore della migliore prestazione nella propria batteria. Tra gli Over 45 si è invece imposto Antonio Mazzullo della MTB Palmi, protagonista di una giornata particolarmente positiva grazie alla conquista di due importanti risultati. Il ciclista ha infatti ottenuto non soltanto la vittoria nella propria batteria, ma anche la maglia di campione nazionale CSI nella categoria Master 5, aggiungendo così un titolo tricolore al successo assoluto nella prova riservata agli atleti più esperti. I risultati delle due batterie hanno rappresentato alcuni dei momenti più significativi della competizione, confermando il valore dei ciclisti impegnati nella manifestazione. Per il movimento calabrese, in particolare, il successo di Mazzullo ha contribuito ad arricchire un bilancio già caratterizzato da numerosi piazzamenti e titoli nazionali, ottenuti in una giornata nella quale gli atleti regionali hanno saputo distinguersi nel confronto con partecipanti provenienti da altri territori italiani.

Dieci maglie tricolori assegnate: la Calabria protagonista dei risultati

Il bilancio del Campionato Nazionale XC CSI 2026 è stato particolarmente positivo per i ciclisti tesserati con i comitati calabresi, che hanno conquistato diverse delle dieci maglie tricolori assegnate nelle rispettive categorie. I risultati confermano la competitività del movimento regionale nella mountain bike, capace di esprimere atleti in grado di confrontarsi con i rappresentanti di altre regioni nelle competizioni nazionali. Accanto ai successi calabresi, sono arrivati anche un titolo per la Lombardia e uno per la Sicilia, grazie alle prestazioni di due ciclisti tesserati rispettivamente con il CSI Bergamo e il CSI Palermo. Numerosi anche i piazzamenti sul podio ottenuti da atleti provenienti dall’Abruzzo, dalla Sicilia e dal Lazio, a testimonianza della partecipazione di realtà sportive differenti. La distribuzione dei risultati ha evidenziato il carattere nazionale dell’appuntamento e il confronto tra società e comitati territoriali, mentre la presenza di diversi campioni calabresi ha rappresentato un elemento di soddisfazione per gli organizzatori e per l’intero movimento ciclistico regionale. Le prestazioni registrate sul circuito di Cittanova hanno così contribuito a valorizzare il lavoro delle associazioni sportive impegnate nella promozione e nello sviluppo della disciplina.

Premiazioni con il sindaco Domenico Antico e i rappresentanti del CSI

La giornata si è conclusa con un momento dedicato alle premiazioni ufficiali e alla convivialità, durante il quale sono stati celebrati i vincitori delle diverse categorie e il lavoro di quanti hanno contribuito all’organizzazione del Campionato Nazionale. Al termine delle gare è stato previsto anche un ricco ristoro, che ha accompagnato la cerimonia conclusiva e favorito un momento di aggregazione tra atleti, dirigenti e partecipanti. Alla premiazione hanno preso parte il sindaco di Cittanova, Domenico Antico, e Biagio Nicola Saccoccio, referente della Commissione Tecnica Nazionale ciclismo del CSI, coadiuvato dal collega Francesco Quaranta e dal presidente dell’ASD Bicittanova, Dario D’Amico. La presenza dei rappresentanti istituzionali e sportivi ha sottolineato il valore dell’iniziativa, che ha portato a Cittanova una competizione di rilievo nazionale. La cerimonia ha rappresentato anche un’occasione per riconoscere l’impegno organizzativo dell’ASD Bicittanova, che attraverso la XC Cavallica continua a promuovere la mountain bike e a valorizzare il territorio come sede di manifestazioni sportive. Un appuntamento nel quale l’aspetto agonistico si è accompagnato alla partecipazione e alla condivisione tra le diverse realtà del ciclismo CSI.

Alla Biblioteca Comunale un incontro su salute, alimentazione e preparazione del ciclista

Il Campionato Nazionale è stato preceduto, nella giornata di sabato 17 ottobre, da un incontro ospitato nei locali della Biblioteca Comunale di Cittanova, dedicato al mondo del ciclismo, alla salute e al benessere degli atleti. L’iniziativa ha coinvolto esperti del settore sportivo e medico, offrendo un momento di approfondimento su temi legati alla preparazione fisica e al wellness del ciclista. Tra i relatori sono intervenuti il dottor Antonio Grimaldi, nutrizionista e antropometrista ISAK, il dottor Domenico Antono Foti, dell’area medica del settore giovanile della Reggina Calcio, e il dottor Pino Capua, medico sportivo. Presente anche il dottor Antonio Lo Vecchio, preparatore atletico e biomeccanico, insieme al referente nazionale per il settore ciclismo del CSI, Biagio Nicola Saccoccio. L’appuntamento ha arricchito il programma del fine settimana, affiancando alla competizione sportiva uno spazio dedicato alla conoscenza degli aspetti sanitari e della preparazione atletica. Una scelta che ha permesso di inserire il Campionato Nazionale in un contesto più ampio, nel quale l’attività agonistica viene accompagnata dall’attenzione verso la salute, la formazione e la consapevolezza degli atleti.

Cittanova conferma il proprio legame con la mountain bike nazionale

Con la conclusione del Campionato Nazionale XC CSI 2026, Cittanova archivia un fine settimana che ha unito competizione, approfondimento e partecipazione sportiva. La storica XC Cavallica ha confermato il proprio ruolo nel panorama della mountain bike calabrese, ospitando un evento che ha assegnato dieci titoli nazionali e richiamato atleti da diverse regioni italiane. Nonostante lo sciopero dei trasporti abbia ridotto il numero dei partecipanti rispetto alle preiscrizioni, la manifestazione ha mantenuto il proprio valore agonistico, offrendo un confronto impegnativo sul circuito di circa cinque chilometri. Le vittorie di Antonino Vigoroso e Antonio Mazzullo, insieme ai numerosi titoli conquistati dai ciclisti calabresi e ai risultati ottenuti dagli atleti delle altre regioni, hanno caratterizzato una giornata importante per il movimento CSI. Il contributo dell’ASD Bicittanova, la presenza delle istituzioni e l’incontro dedicato alla salute del ciclista hanno completato un programma che ha valorizzato non soltanto l’aspetto competitivo, ma anche quello educativo e aggregativo dello sport. Per Cittanova, la manifestazione rappresenta un’ulteriore conferma del legame costruito nel tempo con il mondo della mountain bike, attraverso una gara che continua a essere un punto di riferimento per gli appassionati delle ruote grasse.