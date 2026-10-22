Città Metropolitana di Reggio Calabria, accordo sugli incentivi ai dipendenti: le novità su smart working e progressioni

Passi avanti per il riconoscimento degli incentivi economici ai dipendenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria, mentre restano al centro del confronto sindacale le questioni legate allo smart working, alle progressioni di carriera, ai buoni pasto e al completamento dell’orario lavorativo per il personale ex TIS. Sono questi i principali temi affrontati nel corso dell’incontro odierno della delegazione trattante dell’Ente, presieduto dal Direttore Generale, avvocato Umberto Nucara, al quale ha preso parte la CISL-FP territoriale. Il sindacato ha contribuito alla definizione del Contratto Collettivo Integrativo (CCI), relativo ai criteri di ripartizione degli incentivi destinati al personale impegnato nelle funzioni tecniche, arrivando alla sottoscrizione della preintesa. Una decisione accompagnata dal parere favorevole della sigla sindacale, con l’obiettivo di rendere finalmente esigibili le indennità spettanti ai lavoratori interessati. Nel percorso di definizione dell’accordo, la CISL-FP ha evidenziato anche il contributo tecnico di Elena Festa, intervenuta sulle modifiche migliorative apportate al testo.

Smart working, la CISL-FP chiede più giornate e nuove tutele per le emergenze

Nel corso della riunione, il rappresentante della CISL-FP Adolfo Romeo ha rilanciato le proposte già trasmesse al sindaco Francesco Cannizzaro, ponendo particolare attenzione all’organizzazione del lavoro e alla possibilità di ampliare il ricorso allo smart working per i dipendenti della Città Metropolitana. La prima richiesta riguarda l’incremento del numero di giornate mensili di lavoro agile fruibili dal personale, nell’ottica di una maggiore flessibilità organizzativa e di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e personali. Accanto a questa proposta, il sindacato ha sollecitato la convocazione urgente di un tavolo specifico per disciplinare una modalità straordinaria di lavoro agile, da attivare tempestivamente in presenza di eventi emergenziali di qualsiasi natura. L’obiettivo è quello di predisporre strumenti organizzativi capaci di garantire la continuità delle attività amministrative anche in situazioni eccezionali, tutelando contemporaneamente le necessità dei lavoratori. La CISL-FP insiste quindi sulla necessità di adottare un modello di lavoro agile moderno, flessibile e conforme ai contratti vigenti, che tenga conto delle esigenze individuali e conciliative dei dipendenti e limiti la presenza fisica negli uffici alle sole necessità strettamente connesse al servizio.

Progressioni verticali, insediata la nuova commissione con componenti esterni

Un altro passaggio rilevante dell’incontro ha riguardato le progressioni verticali in deroga, una procedura particolarmente importante per il personale interessato agli avanzamenti professionali. Durante la seduta è stato annunciato l’insediamento della nuova commissione, integrata da componenti esterni messi a disposizione dalla Regione Calabria. La soluzione è stata individuata per superare la situazione di stallo determinata dalle dimissioni dei precedenti commissari, che avevano ostacolato il regolare proseguimento dell’iter. Su questo punto la CISL-FP ha chiesto che venisse formalmente messa a verbale la propria posizione, sottolineando di essere stata l’unica organizzazione sindacale a esprimere parere favorevole alla nomina di una commissione esterna. Secondo la sigla, si tratta di una scelta pragmatica e necessaria, proposta dal Direttore Generale per consentire la ripresa delle procedure senza ulteriori penalizzazioni per i dipendenti. Il sindacato ha ribadito che la priorità resta la pubblicazione delle graduatorie delle progressioni verticali entro i tempi stabiliti, affinché il percorso possa arrivare rapidamente alla sua conclusione.

Ex TIS e buoni pasto, le richieste per il personale della Città Metropolitana

In continuità con quanto già sostenuto nella precedente seduta, la CISL-FP ha inoltre ribadito e fatto verbalizzare alcune richieste considerate prioritarie per il personale della Città Metropolitana. La prima riguarda i lavoratori ex TIS stabilizzati a tempo parziale, per i quali viene sollecitato l’inserimento immediato nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del piano di completamento orario. Una richiesta finalizzata a dare seguito al percorso di stabilizzazione attraverso l’ampliamento dell’orario lavorativo. Particolare attenzione è stata riservata anche alla questione dei buoni pasto, per i quali il sindacato ha chiesto di garantire un’erogazione puntuale, con una frequenza almeno bimestrale. A questa esigenza si aggiunge la richiesta di un adeguamento del valore nominale, motivata dal forte aumento dei prezzi e dall’impatto dell’inflazione sul potere d’acquisto dei lavoratori. La CISL-FP auspica, in particolare, che il nuovo CCNL 2025-2027 possa prevedere la possibilità di incrementare il relativo importo, offrendo così una risposta concreta al rincaro del costo della vita.

La CISL-FP annuncia vigilanza sulle procedure e sui tempi delle graduatorie

La sottoscrizione della preintesa sugli incentivi alle funzioni tecniche rappresenta dunque un risultato del confronto tra amministrazione e rappresentanze sindacali, ma non esaurisce le questioni ancora aperte sul fronte del personale. La CISL-FP ha annunciato che continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione delle procedure in corso, affinché gli impegni assunti trovino attuazione in tempi rapidi. Al centro dell’azione sindacale rimangono soprattutto la pubblicazione delle graduatorie delle progressioni verticali, il completamento orario degli ex TIS, la regolarità dell’erogazione dei buoni pasto e l’ampliamento delle possibilità di accesso al lavoro agile. Su quest’ultimo aspetto, il sindacato ribadisce la necessità di superare un’organizzazione rigidamente legata alla presenza in ufficio, favorendo modalità di svolgimento delle attività compatibili con le disposizioni contrattuali e con le effettive esigenze di servizio. La CISL-FP conferma infine l’intenzione di mantenere alta l’attenzione sull’intero percorso, con l’obiettivo di evitare ulteriori rallentamenti e garantire ai dipendenti il riconoscimento delle spettanze economiche e delle opportunità professionali previste.