Cisgiordania, 4 attiviste italiane fermate dall’esercito israeliano: interviene la Farnesina

Quattro attiviste italiane sono state fermate oggi, giovedì 22 ottobre, dalle Forze di difesa israeliane (IDF) in Cisgiordania, mentre accompagnavano alcuni agricoltori palestinesi impegnati nella raccolta delle olive nel villaggio di al-Bweib, a sud di Hebron. Le connazionali si trovavano insieme ad altri attivisti internazionali quando è avvenuto il fermo. La Farnesina si è immediatamente attivata attraverso l’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv e il Consolato Generale a Gerusalemme, chiedendo alle autorità israeliane chiarimenti urgenti sulle circostanze dell’accaduto e sulla situazione delle cittadine italiane.

Secondo quanto comunicato dal Ministero degli Esteri, le quattro donne si trovano presso una stazione di polizia, come confermato dalle stesse autorità israeliane. Le rappresentanze diplomatiche italiane continuano a seguire la vicenda, in stretto raccordo con la Farnesina e mantenendo contatti costanti con le autorità israeliane per favorire una rapida risoluzione del caso.

Nella nota della Farnesina si legge: “il Ministero degli Esteri si è attivato per ottenere informazioni sul fermo di alcune attiviste italiane nel villaggio di al-Bweib, a sud di Hebron, in Cisgiordania, mentre accompagnavano agricoltori palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. Le connazionali sono state fermate oggi dalle Forze di difesa israeliane (IDF) insieme ad altri attivisti internazionali.

Non appena informati dell’accaduto, l’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv e il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme sono entrati in contatto con le Autorità israeliane, chiedendo chiarimenti urgenti sulle circostanze del fermo e sulla situazione delle connazionali. La Farnesina al momento ha ottenuto conferma che le italiane si trovano presso una stazione di polizia. Le autorità israeliane confermano la presenza di 4 cittadine italiane.

L’Ambasciata a Tel Aviv e il Consolato Generale a Gerusalemme, in stretto raccordo con la Farnesina, continuano a seguire la vicenda in costante contatto con le Autorità israeliane per favorirne una pronta risoluzione“.