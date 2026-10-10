Cirò Marina, nominato il nuovo coordinatore cittadino di “Libertà è Democrazia” | NOME

Bruno Scarpelli è il nuovo coordinatore cittadino di Libertà è Democrazia a Cirò Marina, in provincia di Crotone. La nomina rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di organizzazione territoriale del partito in Calabria, con l’obiettivo di consolidare la propria struttura a livello locale. La designazione è stata ufficializzata da Pasquale Abenante, coordinatore provinciale e vice coordinatore regionale per la Calabria, nell’ambito del piano di radicamento territoriale promosso dal segretario nazionale Giancarlo Affatato. Quest’ultimo ha espresso soddisfazione per il progressivo consolidamento della presenza del movimento nell’area. L’assegnazione dell’incarico a Scarpelli si inserisce dunque nella strategia di espansione organizzativa di Libertà è Democrazia, che prosegue il proprio percorso di strutturazione nei territori calabresi, con particolare attenzione anche alla provincia di Crotone.

Ad annunciare ufficialmente la nomina è lo stesso movimento politico, che attraverso una nota illustra il nuovo incarico e il contesto organizzativo nel quale si inserisce: “Il partito Libertà è Democrazia prosegue l’espansione della propria struttura organizzativa in Calabria con la nomina di Bruno Scarpelli a coordinatore cittadino di Cirò Marina, nel Crotonese.

La designazione è stata ufficializzata dal coordinatore provinciale e vice coordinatore regionale per la Calabria, Pasquale Abenante. L’assegnazione dell’incarico si inserisce nell’ambito di un piano di radicamento sul territorio promosso dal segretario nazionale Giancarlo Affatato, che ha espresso soddisfazione per il progressivo consolidamento della presenza del partito nell’area”.