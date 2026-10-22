Cinquefrondi si illumina di verde e rosa: due giornate dedicate alla salute e alla prevenzione

Cinquefrondi si tinge di verde e di rosa per due giornate dedicate alla salute, alla prevenzione e alla solidarietà. Il Comune rinnova il proprio impegno nella sensibilizzazione su temi che coinvolgono numerose persone e famiglie, aderendo a due importanti iniziative in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre. Due appuntamenti, ciascuno dedicato a una diversa patologia, ma accomunati da un unico obiettivo: promuovere la cultura della prevenzione, sostenere chi affronta una malattia e sensibilizzare la comunità sull’importanza della vicinanza e dell’inclusione.

Sabato 24 ottobre la giornata dedicata alla fibrosi cistica

La prima iniziativa è prevista per sabato 24 ottobre, in occasione della Giornata della Fibrosi Cistica, con l’obiettivo di accendere i riflettori su una patologia che richiede ricerca, cure, sostegno e inclusione. La fibrosi cistica rappresenta una sfida quotidiana non soltanto per le persone che ne sono affette, ma anche per le famiglie e per chi le accompagna nel percorso di cura. Attraverso questa adesione, l’Amministrazione comunale intende contribuire a mantenere alta l’attenzione sulla malattia, ribadendo l’importanza della ricerca scientifica, dell’assistenza e del sostegno alle persone coinvolte.

Domenica 25 ottobre il Palazzo Municipale si illumina di rosa contro il tumore al seno

Il secondo appuntamento si svolgerà domenica 25 ottobre, quando il Palazzo Municipale di Cinquefrondi si illuminerà di rosa per aderire alla campagna di sensibilizzazione sul tumore al seno, promossa dall’associazione “La Fenice” ODV per le Persone Oncologiche di Polistena.

L’illuminazione rosa rappresenterà un gesto simbolico per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e del sostegno alle persone che affrontano un percorso oncologico. L’iniziativa vuole inoltre ribadire il valore della solidarietà e della vicinanza nei confronti di chi convive con la malattia, coinvolgendo l’intera comunità in un momento di sensibilizzazione collettiva.

Appuntamento alle 19 al Palazzo Municipale: l’invito ai cittadini

Il Comune di Cinquefrondi invita tutta la cittadinanza a partecipare alle ore 19:00 presso il Palazzo Municipale e a condividere il significato delle iniziative. Il messaggio dell’Amministrazione è quello di una comunità che riconosce la salute come un bene comune e considera fondamentale che nessuna persona debba sentirsi sola nella propria battaglia contro la malattia.

Due giornate, due colori e un unico messaggio di solidarietà: informare, sensibilizzare e costruire una cultura della prevenzione, della vicinanza e dell’inclusione. Anche un gesto simbolico, come l’illuminazione di un edificio pubblico, può contribuire a mantenere alta l’attenzione su queste tematiche e a manifestare concretamente la vicinanza della comunità a chi affronta ogni giorno una sfida difficile. Con questa doppia iniziativa, Cinquefrondi rinnova il proprio impegno a favore della salute e della solidarietà, mettendo al centro il valore della vita e l’importanza di una comunità attenta alle necessità delle persone più fragili.