Cinquefrondi, prende il via oggi il servizio di refezione scolastica

Prende il via oggi il servizio di refezione scolastica destinato ai bambini dei plessi “Corrado Alvaro” e “Bruno Buozzi” dell’Istituto Comprensivo “Francesco Della Scala” di Cinquefrondi. Un servizio fondamentale per la comunità scolastica e per tante famiglie, al quale l’Amministrazione comunale ha voluto, “ancora una volta, riservare particolare attenzione, nella convinzione che investire nella scuola e nei servizi ad essa collegati significhi investire concretamente nel futuro della comunità. La refezione scolastica non rappresenta, infatti, soltanto un servizio organizzativo, ma costituisce un importante sostegno alla quotidianità delle famiglie e, al tempo stesso, un momento educativo e di socializzazione per i più piccoli”.

“Particolare attenzione è stata dedicata alla qualità del servizio e dei pasti, senza perdere di vista la necessità di mantenere tariffe calmierate e accessibili. In una fase storica caratterizzata dall’aumento generalizzato dei costi, l’Amministrazione comunale ha compiuto una precisa scelta politica: non scaricare sulle famiglie il peso degli aumenti e continuare, per quanto possibile, a sostenere attraverso servizi di qualità a costi contenuti”, rimarca la nota.

“La scuola e i servizi per l’istruzione rappresentano per noi una priorità”

“Essere vicini alle famiglie – sottolinea il Sindaco Michele Conia – significa soprattutto trasformare l’ascolto dei loro bisogni in scelte amministrative concrete. La scuola e i servizi per l’istruzione rappresentano per noi una priorità. Abbiamo voluto garantire una mensa di qualità, mantenendo prezzi calmierati nonostante il generale aumento dei costi, perché riteniamo che il sostegno alle famiglie debba tradursi in fatti e non soltanto in dichiarazioni di principio”. L’avvio odierno del servizio è inoltre il risultato di una programmazione avviata con largo anticipo. L’Amministrazione comunale aveva infatti “completato già durante i mesi estivi tutti gli adempimenti necessari e si trovava nelle condizioni burocratiche e organizzative per garantire l’avvio della refezione sin dal primo giorno di scuola. La scelta di posticiparne l’inizio è stata invece condivisa e concordata con l’istituzione scolastica, tenendo conto delle specifiche esigenze dei bambini della scuola dell’infanzia. Si è ritenuto opportuno consentire ai più piccoli di affrontare con maggiore gradualità le prime settimane, favorendo un inserimento sereno nell’ambiente scolastico prima dell’avvio del tempo completo e del servizio mensa”.

“Anche questa scelta – prosegue l’Assessore Roberta Manfrida – testimonia il rapporto di profonda collaborazione che esiste tra Comune e scuola. Da parte nostra tutto era pronto per partire già dal primo giorno, grazie al lavoro svolto nei mesi estivi. Abbiamo però condiviso con l’Istituto l’opportunità di rispettare i tempi di inserimento e ambientamento dei bambini. Crediamo fortemente in un modello nel quale Amministrazione comunale, istituzione scolastica e famiglie dialogano e collaborano, avendo come unico obiettivo il benessere dei nostri bambini”. Con l’avvio della refezione scolastica, l’Amministrazione comunale di Cinquefrondi conferma dunque “il proprio impegno a favore del diritto allo studio, della qualità dei servizi educativi e del sostegno concreto alle famiglie, proseguendo un percorso fondato sulla programmazione, sull’ascolto e sulla collaborazione con il mondo della scuola”.