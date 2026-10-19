Cinquefrondi, cittadini sindaci per un giorno: l’iniziativa di Michele Conia aperta anche ai giovani

A Cinquefrondi i cittadini possono diventare sindaci per un giorno, o anche per un periodo più lungo, vivendo direttamente l’esperienza dell’amministrazione comunale. Il sindaco Michele Conia rinnova infatti l’invito a partecipare al progetto “Siamo tutti sindaci”, un’iniziativa pensata per avvicinare la popolazione alle istituzioni e far conoscere da vicino il funzionamento della macchina amministrativa. L’obiettivo è offrire ai cittadini la possibilità di comprendere concretamente le responsabilità, gli impegni e le opportunità legate alla gestione della cosa pubblica, favorendo una maggiore consapevolezza del ruolo delle istituzioni e del valore del servizio alla comunità.

Cinquefrondi, cittadini al fianco del sindaco durante le attività istituzionali

Attraverso il progetto “Siamo tutti sindaci”, i partecipanti potranno affiancare Michele Conia per uno o più giorni, accompagnandolo nello svolgimento dei suoi impegni istituzionali. L’esperienza comprende la possibilità di assistere alle sedute ufficiali di Giunta e Consiglio comunale e di seguire le attività quotidiane negli uffici dell’ente. Un’occasione per osservare direttamente il lavoro dell’amministrazione, conoscere i meccanismi decisionali e comprendere la complessità del governo locale, con le responsabilità e gli impegni che comporta. L’iniziativa punta inoltre a rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni attraverso trasparenza, partecipazione e ascolto, rendendo più accessibile e comprensibile l’attività amministrativa.

Un’opportunità anche per i giovani dai 16 anni

Particolare attenzione viene riservata alle nuove generazioni, con l’obiettivo di aprire le porte del Comune anche ai più giovani e consentire loro di conoscere da vicino una realtà istituzionale dalla quale spesso possono sentirsi distanti. Il progetto si rivolge infatti ai residenti a Cinquefrondi che abbiano compiuto almeno 16 anni, offrendo anche agli adolescenti la possibilità di partecipare direttamente alla vita amministrativa del proprio Comune. L’intento è promuovere una cittadinanza più consapevole, facendo comprendere come la partecipazione democratica non si esaurisca nel diritto di voto, ma si sviluppi anche attraverso la conoscenza delle istituzioni, il senso di appartenenza e la volontà di contribuire alla crescita della comunità.

Come partecipare a “Siamo tutti sindaci”: domande e modalità

Per aderire all’iniziativa, i cittadini interessati devono compilare l’apposito modulo di partecipazione, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cinquefrondi.

La domanda, accompagnata da un documento di identità in corso di validità, può essere presentata attraverso due modalità:

Di persona , presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cinquefrondi;

, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cinquefrondi; Tramite email, all’indirizzo sindaco.cinquefrondi@gmail.com.

Le richieste saranno prese in considerazione secondo l’ordine cronologico di presentazione, sulla base di un calendario di disponibilità predisposto dall’ufficio del Sindaco.

Partecipazione gratuita: le regole previste dal progetto

La partecipazione a “Siamo tutti sindaci” è completamente gratuita e non prevede compensi o altre forme di remunerazione per i cittadini coinvolti. Durante l’esperienza, i partecipanti saranno tenuti a non divulgare a terzi le notizie e le informazioni apprese nell’ambito delle attività amministrative seguite. L’Amministrazione comunale si riserva inoltre la possibilità di sospendere temporaneamente il progetto per ragioni organizzative o di pubblico interesse. Non saranno rilasciati attestati di partecipazione, giustificativi per motivi di lavoro o documenti assimilati. Con questa iniziativa, il Comune di Cinquefrondi intende dunque rendere più diretto il rapporto tra cittadini e amministrazione, offrendo un’esperienza concreta di conoscenza delle istituzioni e promuovendo una partecipazione più consapevole alla vita pubblica della comunità.