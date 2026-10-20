Cinquefrondi celebra l’arte di Cesare Berlingeri: un viaggio tra cinema, pittura e memoria | INFO

La Sala Consiliare del Comune di Cinquefrondi ospiterà venerdì 23 ottobre 2026, alle ore 18.00, un appuntamento dedicato all’arte e al percorso umano e creativo di Cesare Berlingeri, nell’ambito della rassegna ViviAmo Cinquefrondi. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale insieme alla Fondazione Cesare Berlingeri ETS, propone un incontro che intreccia cinema e letteratura, offrendo al pubblico l’occasione di conoscere più da vicino la poetica e la ricerca artistica di uno dei protagonisti dell’arte contemporanea.

La serata si aprirà con la proiezione di “Dove la tela respira”, cortometraggio scritto e diretto da Arturo De Rosa, ispirato alla poetica di Berlingeri, con Rosario Sorrenti, Flavio Mancino Berlingeri e Cesare Berlingeri – l’opera ha ricevuto la Menzione Speciale al Borgia Film Festival.

A seguire sarà presentato il volume “Storie e pieghe di luce”, pubblicato da Readaction Editrice, dove Berlingeri ripercorre le tappe del proprio percorso. Dalle prime suggestioni vissute nella casa di Cittanova, attorno a un braciere, fino al confronto con il panorama dell’arte contemporanea europea, il racconto attraversa luoghi, incontri e sperimentazioni che hanno contribuito a definire il suo linguaggio espressivo. In mezzo ci sono il carbone e le bruciature, le tele piegate, le scenografie per il teatro e l’incontro con il Maestro De Leo.

È sia un romanzo di iniziazione sia una riflessione sulla pittura come linguaggio concreto e spirituale. Porteranno i saluti istituzionali Michele Conia, Sindaco di Cinquefrondi, e Cristina Berlingeri, Presidente della Fondazione Cesare Berlingeri ETS. Dialogheranno con l’autore Patrizia Giancotti, antropologa, e Maria Pia Tucci, giornalista. L’incontro sarà moderato da Roberta Gallo.

L’appuntamento si inserisce nel programma di ViviAmo Cinquefrondi, la rassegna attraverso cui l’Amministrazione Comunale promuove occasioni di incontro e di partecipazione, valorizzando la cultura e le esperienze artistiche come strumenti di crescita e condivisione per la comunità.