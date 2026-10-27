Cilea Opera Festival 2026: una settimana di grandi stelle della musica, dal 29 ottobre al 3 novembre

Il Cilea Opera Festival 2026 si prepara a vivere una delle settimane più intense e prestigiose della sua edizione, la settimana “Arlesiana”, opera tra l’altro scelta per l’edizione 2026. Dal 29 ottobre al 3 novembre, un susseguirsi di appuntamenti di altissimo profilo artistico porterà a Reggio Calabria e Palmi interpreti di straordinario talento, confermando la vocazione internazionale di una manifestazione che continua a distinguersi per la qualità e la varietà della propria proposta culturale.

29 ottobre, ore 18: l’Ensemble Benedetto Marcello e il mandolino di Francesco Mammola

Reggio Calabria – Foyer del Teatro Francesco Cilea

Ad aprire questa straordinaria sequenza di eventi sarà, il 29 ottobre, l’Ensemble Benedetto Marcello, formazione di riconosciuto valore artistico, che vedrà la partecipazione del virtuoso del mandolino Francesco Mammola. Un appuntamento all’insegna dell’eleganza interpretativa e della raffinatezza musicale, capace di valorizzare il fascino della musica da camera attraverso interpreti di grande sensibilità.

Il programma proporrà musiche di Vivaldi, Mascitti, Gaudioso e Sammartini, in un affascinante percorso attraverso il repertorio barocco.

31 ottobre, ore 19 – Cilea Chamber 2.0: l’opera da camera guarda al futuro

Palmi – Casa della Cultura

Il 31 ottobre sarà invece la volta di Cilea Chamber 2.0, uno degli appuntamenti più originali del Festival, che vedrà protagonisti il compositore Girolamo Deraco e il regista Alessandro Bianchi. Un progetto dedicato alle opere da camera contemporanee, che guarda al futuro del teatro musicale, esplorando nuovi linguaggi espressivi e dimostrando come l’opera possa continuare a rinnovarsi e a dialogare con la contemporaneità.

In collaborazione con il concorso internazionale Puccini IOCAL di Lucca, saranno presentate nuove creazioni operistiche con la partecipazione del Puccini IOCAL Ensemble, offrendo al pubblico un’esperienza artistica originale e coinvolgente.

3 novembre, ore 20 – Gran finale con il Concerto Sinfonico Omaggio a Mozart

Reggio Calabria – Teatro Francesco Cilea

Il culmine di questa straordinaria settimana arriverà martedì 3 novembre, alle ore 20, al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, con il grande Concerto Sinfonico Omaggio a Mozart, una serata che si annuncia tra gli eventi di punta dell’intero Festival.

Sul palcoscenico si incontreranno autentiche eccellenze del panorama musicale internazionale: il pianista Giuseppe Andaloro vincitore del prestigioso Premio Busoni, il violinista Brad Repp, artista eclettico e interprete di grande personalità, e il violista Simonide Braconi, prima viola dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.

Ad impreziosire ulteriormente la serata sarà la presenza del soprano Tatiana Previati, mentre la direzione musicale sarà affidata a David Boldrini, protagonista anche nella veste di secondo pianista.

A dare vita a questo straordinario incontro di talenti sarà l’Orchestra del Teatro Cilea, chiamata a sostenere un programma interamente dedicato al genio di Wolfgang Amadeus Mozart, in una serata che promette emozioni e grande spettacolo.

Tra le pagine più attese, la celebre Sinfonia Concertante K. 364 per violino, viola e orchestra e il Concerto K. 365 per due pianoforti e orchestra, capolavori assoluti del repertorio mozartiano.

Un autentico parterre di stelle, dunque, per un concerto che rappresenta il coronamento di una settimana di eccezionale intensità artistica.

Un Festival sempre più internazionale

“Il nostro obiettivo è quello di offrire alla città un Festival sempre più internazionale, capace di riunire grandi interpreti e progetti innovativi, senza rinunciare alla valorizzazione dei giovani musicisti e delle eccellenze del territorio. Questa settimana rappresenta perfettamente lo spirito del Cilea Opera Festival: qualità, varietà e una proposta artistica che vuole rendere Reggio Calabria un punto di riferimento per la grande musica“, sottolinea il direttore artistico Alessandro Tirotta.

Il Cilea Opera Festival conferma così la propria ambizione di costruire un percorso culturale di ampio respiro, nel quale tradizione e innovazione, grandi protagonisti internazionali e nuove prospettive artistiche si incontrano in un unico, entusiasmante cartellone.

Informazioni e biglietteria

I biglietti sono acquistabili online sulla piattaforma AnyTicket, in prevendita presso La Bottega della Musica, in Viale Amendola 29 a Reggio Calabria, e presso il botteghino delle sedi degli spettacoli, a partire da due ore prima dell’inizio, secondo disponibilità.

Dal fascino della musica da camera alla magnificenza del grande repertorio sinfonico, tre appuntamenti che promettono di lasciare il segno nella vita culturale della città.