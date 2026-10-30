Chocomoments Messina, il centro cittadino diventa la capitale del cioccolato artigianale | INFO e DETTAGLI

Messina si prepara ad accogliere la settima edizione di Chocomoments Messina, la grande festa dedicata al cioccolato artigianale, in programma da giovedì 5 a domenica 15 novembre 2026, in Piazza Cairoli e nell’isola pedonale di viale San Martino. La manifestazione, organizzata da Chocomoments e con il patrocinio del Comune di Messina e la direzione artistica di Blue Sea in Sicily, a cura di Teresa Impollonia, animerà il centro cittadino per undici giorni con degustazioni, dimostrazioni dal vivo, laboratori per grandi e piccoli, spettacoli e iniziative solidali. L’edizione di quest’anno si estende per la prima volta su due fine settimana, offrendo maggiori occasioni di partecipazione e trasformando il cuore della città in uno spazio di incontro e condivisione, con il cioccolato artigianale protagonista.

“Manifestazioni come Chocomoments rappresentano un’occasione per vivere il centro cittadino all’insegna della socialità, della condivisione e del gusto”

“Manifestazioni come Chocomoments rappresentano un’occasione per vivere il centro cittadino all’insegna della socialità, della condivisione e del gusto. Il cioccolato artigianale, con la sua capacità di mettere d’accordo grandi e piccoli, diventa il filo conduttore di un programma che unisce golosità, creatività e divertimento, offrendo alle famiglie e ai visitatori momenti da trascorrere insieme. Eventi come questo contribuiscono ad animare gli spazi pubblici, ad arricchire il calendario delle iniziative cittadine e a creare occasioni di incontro, valorizzando al tempo stesso le attività produttive e commerciali del territorio”, dichiarano il sindaco Federico Basile e l’assessore alle Attività produttive Massimo Finocchiaro.

Cuore della manifestazione sarà la Fabbrica del Cioccolato, con la mostra-mercato dedicata alle produzioni artigianali. I visitatori potranno scoprire e degustare praline, tavolette al latte e fondenti, cioccolati aromatizzati, cremini, creme spalmabili, liquori al cioccolato, cialde e numerose altre specialità realizzate dai maestri cioccolatieri. Gli stand saranno aperti dal giovedì al sabato dalle 10 alle 23.30 e la domenica dalle 10 alle 20.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano due iniziative speciali, la pizza al cioccolato e la maxi-tavoletta, entrambe caratterizzate da una lunghezza di 15 metri.

Sabato 7 novembre, alle ore 18, sarà realizzata una pizza al cioccolato di 15 metri, in collaborazione con PizzBurgh di Mirko Iannello e con la partecipazione di Cariddi e Insieme Siciliano. La preparazione si svolgerà alla presenza dell’associazione EVALUNA. Al termine, il pubblico potrà partecipare alla degustazione con un’offerta destinata a sostenere le attività dell’associazione, unendo la dimensione spettacolare dell’iniziativa a un momento di solidarietà.

Sabato 14 novembre, alle ore 18, spazio invece alla tradizionale maxi-tavoletta: i maestri cioccolatieri la realizzeranno dal vivo, per poi offrirla in degustazione gratuita al pubblico.

Programma

Show cooking e lezioni per adulti: ogni giorno, alle 12.30 e alle 18, la Fabbrica del Cioccolato ospiterà show cooking gratuiti a cura dei maestri cioccolatieri, per raccontare tecniche, curiosità e segreti della lavorazione artigianale. Tra le dimostrazioni in programma, la preparazione della torta Sacher, la realizzazione della tavoletta Dubai, la lavorazione di una pralina e la creazione della pralina di Messina con un ingrediente tipico del territorio. Per chi desidera sperimentare direttamente, sono previste anche le Lezioni di Cioccolato, mini-corsi rivolti ai principianti durante i quali sarà possibile realizzare i propri cioccolatini sotto la guida degli esperti. Gli incontri si svolgeranno sabato 7 e 14 novembre e domenica 8 e 15 novembre, dalle 10 alle 12. La quota di partecipazione è di 30 euro a persona, con prenotazione obbligatoria sul sito www.chocomoments.it/eventi.

Spazio anche alla creatività dei più piccoli: tutti i giorni, dalle 15.30 alle 17.30, i bambini potranno partecipare a Choco Baby, il laboratorio che consente di cimentarsi nella preparazione dei cioccolatini, indossando grembiule e cappellino e utilizzando gli strumenti dei maestri cioccolatieri. L’attività dura circa 15-20 minuti e non richiede prenotazione.

Il primo fine settimana si aprirà venerdì 6 novembre con il laboratorio delle bolle di sapone, in programma alle 17.30, preceduto dall’accoglienza con le mascotte alle 17 e seguito da animazione e fotografie alle 19. Sabato 7 novembre, alle 17.30, spazio al laboratorio scientifico, con osservazioni al microscopio e piccoli esperimenti; alle 19 mascotte e fotografie, mentre dalle 20 alle 21 è prevista l’animazione. Domenica 8 novembre, alle 17.30, si terrà il laboratorio “Crea il tuo slime”, preceduto dall’accoglienza alle 17 e seguito dall’incontro con le mascotte alle 19.

Il programma proseguirà nel secondo fine settimana, da venerdì 13 novembre, con il laboratorio “Crea il tuo Lip Gloss”, alle 17.30, dedicato alla realizzazione di un lucidalabbra personalizzato, e mascotte e fotografie alle 19. Sabato 14 novembre, alle 15, è prevista la premiazione dell’associazione sportiva Team Volley Messina; dalle 17 l’accoglienza con le mascotte, alle 17.30 il laboratorio di magia con il magico Pepo e, dalle 20 alle 21, spettacoli e intrattenimento. Domenica 15 novembre, infine, alle 17.30 si svolgerà il laboratorio delle “Pozioni Colorate”, con accoglienza e mascotte dalle 17 e gran finale alle 19.

A completare la manifestazione saranno giostre e attrazioni per bambini, un simulatore virtuale 3D e un’esposizione automobilistica a cura di Sciotto Automobili. Chocomoments Messina si propone così come un appuntamento che unisce gusto, intrattenimento e socialità, con un programma rivolto a pubblici di tutte le età e nuove occasioni per vivere il centro cittadino.