Certificazioni linguistiche: la scuola “Palma Green Falcone Borsellino” apre le iscrizioni ai corsi per gli studenti di Corigliano Rossano

Nuove opportunità formative per gli studenti di Corigliano Rossano e dell’intero territorio grazie ai corsi di lingue straniere e ai percorsi per il conseguimento di certificazioni riconosciute a livello internazionale. L’IIS L. Palma Green Falcone Borsellino, diretto dalla dirigente scolastica Cinzia D’Amico, ha aperto le iscrizioni alle attività pomeridiane del Centro Linguistico CLIP, costituito nell’ambito del Dipartimento di Lingue Straniere. L’offerta formativa comprende corsi di preparazione alle certificazioni Cambridge di inglese, rivolti sia agli studenti dell’Istituto sia a quelli provenienti da altre scuole, e nuovi percorsi dedicati al francese, allo spagnolo e all’italiano come seconda lingua. Una proposta che punta a rafforzare le competenze linguistiche dei giovani, favorire il plurilinguismo e ampliare le opportunità di studio e lavoro anche in ambito internazionale. Le iscrizioni resteranno aperte fino a sabato 31 ottobre 2026, termine entro il quale gli interessati potranno manifestare la propria adesione ai percorsi formativi.

Certificazioni Cambridge di inglese, corsi aperti anche agli studenti di altre scuole

Tra le principali iniziative del Centro Linguistico CLIP figurano i corsi pomeridiani di preparazione alle certificazioni Cambridge English, destinati a studenti di diverse fasce d’età e livelli di competenza. L’IIS Palma Green Falcone Borsellino si è riconfermato anche per l’anno scolastico 2026/2027 Preparation Centre riconosciuto da Cambridge English, consolidando il proprio impegno nella formazione linguistica e nell’internazionalizzazione. I percorsi sono aperti sia agli alunni interni sia agli studenti provenienti da altre realtà scolastiche del territorio, offrendo la possibilità di prepararsi agli esami attraverso attività specificamente finalizzate al conseguimento delle certificazioni. L’offerta comprende i livelli B1 Preliminary (PET), B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE) e C2 Proficiency (CPE), consentendo ai partecipanti di sviluppare e certificare competenze linguistiche progressivamente più avanzate. Si tratta di qualifiche che attestano la conoscenza della lingua inglese secondo standard internazionali e che possono rappresentare un elemento importante nel percorso scolastico, universitario e professionale degli studenti.

Inglese anche per bambini e ragazzi dai 9 ai 13 anni

Una parte dell’offerta formativa è dedicata ai più giovani, con corsi specifici per bambini e ragazzi dai 9 ai 13 anni provenienti da altre scuole. Per questa fascia d’età, il Centro Linguistico propone percorsi di preparazione alle certificazioni Cambridge Pre A1 Starters, A1 Movers e A2 Flyers, pensati per accompagnare gradualmente gli studenti nell’apprendimento della lingua inglese. L’obiettivo è favorire lo sviluppo delle competenze linguistiche fin dai primi anni di formazione, attraverso attività adeguate all’età e al livello di preparazione dei partecipanti. L’apertura dei corsi agli studenti esterni consente inoltre all’Istituto di ampliare il proprio ruolo sul territorio, mettendo a disposizione opportunità formative anche per le famiglie che desiderano affiancare al normale percorso scolastico un approfondimento strutturato della lingua inglese. Il conseguimento delle prime certificazioni può rappresentare un punto di partenza per un percorso di apprendimento destinato a proseguire negli anni successivi, fino al raggiungimento dei livelli più elevati.

Nuovi corsi di francese, spagnolo e italiano per studenti stranieri

Il programma del Centro Linguistico CLIP si arricchisce anche di nuovi percorsi dedicati ad altre lingue, ampliando le opportunità per gli studenti dell’Istituto. In particolare, saranno proposti corsi per il conseguimento delle certificazioni DELF di francese, nei livelli A2, B1 e B2, e delle certificazioni DELE di spagnolo, nei livelli A2 e B1. Entrambe le iniziative sono riservate agli studenti interni dell’IIS Palma Green Falcone Borsellino e si inseriscono nella strategia di promozione del plurilinguismo perseguita dalla scuola. Accanto alle lingue straniere, è prevista inoltre l’attivazione di corsi di Italiano L2, rivolti agli studenti stranieri e finalizzati al conseguimento delle certificazioni CELI, dal livello A1 al C2. Questi ultimi percorsi saranno realizzati in collaborazione con l’Università per Stranieri di Perugia, offrendo agli studenti non madrelingua italiana un’opportunità per sviluppare e attestare formalmente le proprie competenze. L’ampliamento dell’offerta conferma la volontà dell’Istituto di valorizzare la conoscenza delle lingue come strumento di comunicazione, inclusione e crescita personale.

Certificazioni linguistiche, un’opportunità per università e mondo del lavoro

Il progetto formativo promosso dall’IIS Palma Green Falcone Borsellino nasce dalla consapevolezza che investire nelle competenze linguistiche significa ampliare le prospettive future degli studenti. Le certificazioni internazionali rappresentano infatti un valore aggiunto nel curriculum personale, poiché attestano il livello di conoscenza di una lingua attraverso qualifiche riconosciute e spendibili in differenti contesti formativi e professionali. Possono inoltre agevolare la mobilità per motivi di studio e lavoro e contribuire ad ampliare le possibilità di accesso a percorsi universitari e opportunità professionali in Italia e all’estero. In un contesto sempre più interconnesso, la capacità di comunicare efficacemente in lingue diverse costituisce una risorsa importante non soltanto per il futuro occupazionale, ma anche per il confronto con culture differenti. Attraverso il Centro Linguistico CLIP, l’Istituto intende quindi offrire agli studenti strumenti concreti per rafforzare la propria preparazione, accompagnandoli in un percorso che valorizza le competenze linguistiche e favorisce una maggiore apertura internazionale.

Come iscriversi ai corsi: domande entro sabato 31 ottobre

Le iscrizioni a tutti i corsi del Centro Linguistico CLIP sono aperte fino a sabato 31 ottobre 2026. Gli studenti interessati ai percorsi di preparazione per le certificazioni Cambridge di lingua inglese possono manifestare il proprio interesse compilando il modulo online disponibile all’indirizzo https://forms.gle/fr78xzQMRQwSiekh6, reperibile anche attraverso il sito ufficiale dell’IIS L. Palma Green Falcone Borsellino. L’iniziativa si rivolge a un pubblico ampio, comprendendo sia gli alunni dell’Istituto sia gli studenti di altre scuole del territorio per i percorsi ai quali è consentito l’accesso esterno. Per i corsi di francese e spagnolo, invece, la partecipazione è riservata agli studenti interni, mentre l’offerta di Italiano L2 è destinata agli studenti stranieri. Con questa nuova programmazione, la scuola di Corigliano Rossano conferma il proprio impegno nella promozione delle lingue straniere, dell’inclusione e dell’internazionalizzazione, offrendo ai giovani opportunità per arricchire il proprio percorso formativo e prepararsi ad affrontare con maggiori competenze le sfide dello studio e del mondo del lavoro.