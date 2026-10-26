Cerimonia in ritardo, dominio spagnolo, ma vince un inglese: Harry Kane è il Pallone d’Oro 2026

Scusate il ritardo. Il Pallone d’Oro 2026 si è fatto attendere. Ben oltre le lungaggini di rito, le cerimonie pompose, i video, le presentazioni. Colpa del traffico londinese. Fans assiepati fuori dal Palladium Tehatre già dal pomeriggio, vip sul red carpet, l’élite all’interno di quello che è uno dei più famosi teatri del West End londinese, inaugurato nel 1910, capienza di oltre 2200 persone. Scrematura già dal pomeriggio. Lautaro Martinez 22°, la Serie A può andare a dormire senza fare tardi che domani già si gioca con la Lazio di Lotito ad aprire l’infrasettimanale. Magari con la testa sul guanciale, qualcuno sognerà il modo e il tempo in cui torneremo a incrociare le dita per vedere un nostro campione con la sfera dorata in mano.

Intanto fra i migliori 10 c’è il top del top. In ordine sparso: Ousmane Dembélé (PSG), Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane (Bayern Monaco), Khvitcha Kvaratskhelia (PSG), Lamine Yamal (Barcellona), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Michael Olise (Bayern Monaco), Rodri (Manchester City e Barcellona), Fabian Ruiz (PSG).

Dominano i calciatori francesi e e spagnoli, come giocatori e come squadre. La Champions è del PSG, il Mondiale della Spagna. È la loro epoca. Messi non si è presentato: in bacheca ne ha già 8, gli basteranno per sempre.

Tutti i premi della cerimonia del Pallone d’Oro 2026

Vince Yamal… il premio per il miglior giovane, per il terzo anno di fila. Fa anche gli scongiuri, sperando non sia l’ennesima magra consolazione. Vicky López, sempre blaugrana, è la migliore giovane calciatrice.

Perre Romeu, tecnico del Barcellona femminile e Luis De la Fuente, CT della Spagna, i migliori allenatori in ambito femminile e maschile. Unai Simon, estremo difensore della Spagna, è il miglior portiere.

Bukayo Saka spezza il monologo iberico: l’esterno inglese dell’Arsenal riceve il premio Socrates Award, premio che celebra una personalità del mondo del calcio che si è distinta per il suo impegno umanitario.

Al Barcellona women il premio come miglior club femminile dell’anno. Il PSG vince quello per la squadra maschile.

Harry Kane, centravanti del Bayern Monaco, è il miglior attaccante, un premio sul quale non c’erano dubbi visti 73 gol nella stagione 2025-2026 (36 in 31 presenze in Bundesliga,14 gol in 10 presenze in Champions League). Pallone d’Oro femminile ad Alexia Putellas, stella del centrocampo del Barcellona femminile.

Grande attesa per l’assegnazione del premio maschile. Ronaldo il Fenomeno sul palco per la premiazione. Da un grande bomber a un altro. Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026 e chiude una straordinaria doppietta con il titolo di miglior attaccante.