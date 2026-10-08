Caulonia, il vicesindaco Maiolo si congratula con Michela Crucitti vincitrice del Premio America Giovani

“Congratulazioni a Michela Crucitti, filologa originaria di Caulonia, tra i vincitori del Premio America Giovani della Fondazione Italia USA. Si tratta di un riconoscimento importante, che ogni anno premia mille neolaureati degli atenei italiani distintisi per l’eccellenza del loro percorso. Non è possibile candidarsi, è la Fondazione a individuare i nomi, valutando il voto di laurea, la media degli esami, i tempi di conseguimento del titolo, le esperienze all’estero e l’intero cammino accademico. Essere scelti significa che i propri risultati sono stati riconosciuti da altri, senza averli dovuti presentare. Michela ha ricevuto il premio in una cerimonia alla Camera dei Deputati e potrà frequentare gratuitamente il master della Fondazione in ‘Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy’“. È quanto afferma Giovanni Maiolo, vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Caulonia.

“Questo traguardo riguarda prima di tutto lei. Dietro ci sono anni di impegno, di rigore e di passione per una disciplina, la filologia, che chiede pazienza e cura per le parole e per i testi. Ma riguarda anche tutti noi. Dimostra che lo studio resta la strada più solida per crescere, per aprirsi al mondo e per costruirsi un futuro. Ricorda inoltre ai nostri ragazzi che partire da un piccolo paese non è un limite. Può essere, anzi, una radice da cui trarre forza.

Come assessore continuo a credere nella cultura e nella formazione come investimento sulle persone e sulla comunità. Storie come quella di Michela sono un esempio illuminante. Complimenti, Michela, e buona strada. Caulonia è orgogliosa di te“, conclude Maiolo.