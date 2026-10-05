Cateno De Luca torna a Fiumedinisi prima del tour tra Palermo, Roma e Campania

Una breve sosta a Fiumedinisi, il saluto alla madre e poi di nuovo in viaggio per una settimana che si annuncia particolarmente intensa sul piano politico e istituzionale. Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, racconta così le ore trascorse nel suo paese d’origine prima di ripartire tra Palermo, Roma e la Campania. Nel suo messaggio, De Luca intreccia dimensione privata e attività politica, partendo dal rapporto con la madre e arrivando agli impegni da sindaco di Taormina, alla cena con la famiglia a Messina e alla successiva partenza per Palermo, dove intende verificare il lavoro svolto in Commissione Bilancio da Ismaele La Vardera.

Il ritorno a Fiumedinisi prima di una settimana intensa

Il punto di partenza è proprio Fiumedinisi, luogo al quale De Luca continua a legare una parte importante della propria dimensione personale. “Sono tornato a Fiumedinisi per salutare la mia mamma e ripartire per una settimana molto intensa tra Palermo Roma e la Campania.” Il leader di Sud chiama Nord descrive quindi una giornata scandita tra impegni amministrativi e familiari, prima di tornare al centro dell’attività politica.

Prima Taormina, poi Messina e la partenza per Palermo

De Luca spiega che, prima della partenza per il capoluogo siciliano, svolgerà le proprie attività da sindaco di Taormina e trascorrerà la serata con la famiglia. “Stasera, dopo aver svolto le mia attività di Sindaco a Taormina, cenerò con mia moglie ed i miei figlia a Messina e poi partirò per Palermo per verificare che lavoro ha svolto in commissione bilancio il mio figlioccio Ismaele La Vardera a cui ho ceduto il mio posto.” Nel messaggio emerge dunque anche il riferimento a Ismaele La Vardera, chiamato direttamente in causa da De Luca nel racconto delle attività svolte in Commissione Bilancio.

Il rapporto con la madre e i frutti dell’orto

La parte più personale del messaggio riguarda però il rapporto con la madre, che De Luca racconta con tono familiare. “La mia mamma, che continua a vedermi sciupato, mi ha detto di portarmi in valigia i frutti del suo orto che ormai è passato a mio nipote Antonino perché Lei non riesce più a curarlo ma … a dirigerlo si.”