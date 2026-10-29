Cateno De Luca si emoziona alla convention di Sud chiama Nord: “non sono in vendita, non voglio ministeri. Il mio obiettivo è la Regione Siciliana”

Cateno De Luca traccia il bilancio della convention de “L’Italia dei Territori” e rilancia il progetto nazionale di Sud chiama Nord-Sindaci d’Italia, destinato a partecipare alle prossime elezioni politiche nell’ambito dell’accordo con il centrodestra. Il leader del movimento, eletto per acclamazione portavoce della lista, non nasconde l’emozione per il percorso compiuto e chiarisce le proprie ambizioni politiche: nessun interesse per incarichi ministeriali, ma l’obiettivo di diventare presidente della Regione Siciliana.

De Luca: “non sono riuscito a trattenere l’emozione”

Al termine della convention, che ha segnato una nuova fase nell’organizzazione della federazione, De Luca ha espresso soddisfazione per il progetto costruito insieme agli amministratori e ai rappresentanti delle realtà civiche e territoriali che lo hanno accompagnato negli anni. “Non sono riuscito a trattenere l’emozione, quello che stiamo costruendo è straordinario. Ne vado fiero”, ha dichiarato il leader di Sud chiama Nord, indicando nella partecipazione alle prossime elezioni nazionali il nuovo obiettivo del movimento. “Adesso ci aspetta la sfida più importante, portare Sud chiama Nord-Sindaci d’Italia, con la sua vera esperienza civica, in Parlamento alle prossime elezioni politiche”, ha aggiunto De Luca, confermando l’intenzione di dare rappresentanza nazionale alle esperienze amministrative locali riunite nella federazione.

La nomina a portavoce e il messaggio alla squadra

De Luca ha poi richiamato il rapporto con le persone che hanno condiviso il suo percorso politico, rivendicando il valore della squadra che ha contribuito alla costruzione del nuovo progetto. “In nome e per conto di questa squadra fantastica, che ha fatto con me la traversata nel deserto, sarò il Portavoce della lista”, ha affermato, facendo riferimento al ruolo assunto nella federazione Sud chiama Nord-Sindaci d’Italia.

“Non voglio ministeri, il mio obiettivo è guidare la Regione Siciliana”

Uno dei passaggi più significativi delle dichiarazioni ha riguardato le prospettive personali del leader politico. De Luca ha escluso di puntare a un incarico nel Governo nazionale, ribadendo che la sua ambizione resta legata alla guida della Sicilia. “Lo dico chiaramente: non sono candidato a nessun ministero. Faccio politica da 40 anni, da quando attaccavo i manifesti a 14 anni. Non sono in vendita”, ha dichiarato. Il leader di Sud chiama Nord ha quindi precisato: “Il mio unico obiettivo è fare il Presidente della Regione Siciliana, non mi faccio distrarre dai fasti dei salotti romani e dal fascino degli studi televisivi”.

L’accordo con il centrodestra e la nuova fase di Sud chiama Nord

Nel suo intervento, De Luca ha affrontato anche il tema della collaborazione con il centrodestra, sottolineando la trasparenza dell’intesa raggiunta e il mantenimento dell’identità politica delle esperienze civiche che partecipano al progetto. “Con il centrodestra abbiamo fatto un accordo alla luce del sole: la nostra è una storia di lupi solitari, perché non ci trovavamo nei partiti. Ora siamo in una fase nuova, nel quale la parola chiave sarà coinvolgimento”, ha spiegato. “Siamo il partito dei Sindaci, dove i territori sono rappresentati davvero. Partiamo. Il momento è adesso”, ha concluso Cateno De Luca, rilanciando la sfida politica di Sud chiama Nord-Sindaci d’Italia dopo la conclusione della convention romana.