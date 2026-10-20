Cateno De Luca, scontro in diretta TV con Claudio Martelli: “a Milano una regia occulta?”. L’ex ministro: “lei è un demagogo”

Un acceso battibecco televisivo tra Cateno De Luca e Claudio Martelli ha caratterizzato la puntata di “4 di Sera”, il talk di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del confronto le violenze avvenute nei giorni scorsi a Milano, il disagio giovanile, le responsabilità politiche e le misure necessarie per garantire la sicurezza nelle città italiane. Il leader di Sud chiama Nord ha espresso una posizione particolarmente dura nei confronti dei responsabili dei disordini, avanzando anche l’ipotesi dell’esistenza di una regia dietro le manifestazioni sfociate in violenza. L’ex ministro socialista Claudio Martelli, invece, ha accusato De Luca di demagogia, richiamando invece il ruolo dei social network.

De Luca a Rete 4: “il Superbonus 110% è tra i fattori che hanno indebolito l’Italia”

Nel corso della trasmissione, Cateno De Luca ha affrontato inizialmente il tema delle difficoltà economiche del Paese, richiamando le conseguenze delle politiche adottate negli ultimi anni. Tra gli interventi citati dal leader di Sud chiama Nord figura il Superbonus 110%, rispetto al quale ha espresso una valutazione critica sul peso economico che continua a gravare sui conti pubblici. Secondo De Luca, l’Italia sta pagando gli effetti di una serie di scelte che hanno contribuito a indebolire il Paese, in una fase resa ancora più complessa da una congiuntura internazionale particolarmente difficile.

Le violenze a Milano, De Luca ipotizza una “regia occulta” dietro i disordini

Il confronto si è poi concentrato sugli scontri e sui danneggiamenti avvenuti a Milano, con particolare riferimento al coinvolgimento di persone molto giovani negli episodi di violenza. De Luca ha espresso forte preoccupazione per quanto accaduto, interrogandosi sulle ragioni che hanno portato alle devastazioni e sulla possibilità che dietro i disordini possano esserci dinamiche organizzate. “Sembra ci sia una regia occulta per mettere benzina sul fuoco”, ha affermato il leader di Sud chiama Nord.

“Forse succede perché ci avviciniamo alle elezioni”: l’ipotesi politica di De Luca

Tra le considerazioni espresse durante la trasmissione, De Luca ha richiamato anche l’avvicinarsi dei prossimi appuntamenti elettorali. Il punto centrale del ragionamento di De Luca è la necessità, a suo giudizio, di non sottovalutare i fenomeni di violenza giovanile e di affrontarli con strumenti di intervento più incisivi.

La proposta di De Luca: “l’Esercito deve poter arrestare”

Il passaggio più significativo sulle possibili soluzioni riguarda il ruolo delle Forze Armate nella gestione delle emergenze di ordine pubblico. Secondo De Luca, sarebbe necessario attrezzare adeguatamente l’Esercito, attribuendogli anche la possibilità di procedere agli arresti nell’ambito degli interventi contro i responsabili delle violenze. Una proposta che richiederebbe una specifica valutazione normativa, considerato che le competenze delle Forze Armate e delle forze di polizia sono disciplinate dall’ordinamento vigente e che eventuali poteri di arresto devono essere esercitati secondo precise condizioni di legge.

Il leader di Sud chiama Nord ha insistito sulla necessità di una risposta ferma ai danneggiamenti, sostenendo che chi distrugge beni pubblici o privati debba assumersi le conseguenze economiche delle proprie azioni. La posizione si inserisce nella linea già espressa da De Luca nei giorni precedenti, quando aveva condannato pubblicamente gli episodi di guerriglia urbana verificatisi a Milano e in altre città del Nord Italia.

De Luca critica il sindaco di Milano Sala: “atteggiamento tiepido”

Durante il confronto televisivo, il leader di Sud chiama Nord ha rivolto una critica anche al sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Secondo De Luca, il primo cittadino avrebbe mantenuto un atteggiamento troppo tiepido di fronte alla gravità degli episodi verificatisi durante le manifestazioni. La contestazione riguarda quindi la risposta politica e istituzionale del sindaco, che De Luca giudica non sufficientemente ferma rispetto alle violenze. Anche in questo caso si tratta di una valutazione espressa dal leader siciliano e non di una ricostruzione condivisa delle responsabilità politiche nella gestione degli eventi.

Scoppia il battibecco con Claudio Martelli: “lei è un demagogo”

Le posizioni espresse da Cateno De Luca hanno provocato la dura reazione dell’ex ministro socialista Claudio Martelli, anche lui protagonista del confronto televisivo. Martelli ha contestato direttamente il leader di Sud chiama Nord, accusandolo di affrontare il problema della violenza con argomentazioni demagogiche. “Lei è un demagogo”, ha dichiarato l’ex ministro rivolgendosi a De Luca. Martelli ha inoltre individuato nei social network un elemento centrale del problema, spostando così l’attenzione sulle dinamiche comunicative e sul loro possibile ruolo nei comportamenti giovanili.