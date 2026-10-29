Cateno De Luca ringrazia Giorgia Meloni: “l’Italia dei territori andrà al governo del Paese”

“L’Italia dei Territori andrà al governo del Paese”. È il messaggio lanciato da Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, al termine della convention che ha segnato un nuovo passaggio nel percorso politico della federazione con Sindaci d’Italia. De Luca ha ringraziato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il suo intervento, sottolineando il valore del confronto tra il centrodestra e le realtà civiche e territoriali che partecipano al progetto.

De Luca ringrazia Meloni: “ha dato centralità al nostro progetto”

Il leader di Sud chiama Nord ha espresso apprezzamento per la partecipazione della premier alla convention, interpretando il suo intervento come un riconoscimento del ruolo che le amministrazioni locali e i movimenti civici possono svolgere nel panorama politico nazionale. “Grazie al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver voluto portare il suo saluto e il suo contributo alla nostra convention. Nel suo intervento ha riconosciuto con chiarezza una realtà fondamentale: tra il centrodestra e le tante esperienze territoriali e civiche riunite con noi esistono storie diverse, percorsi autonomi e, in molte amministrazioni locali e regionali, un confronto aperto su posizioni non sempre allineate. È proprio la consapevolezza di queste differenze a dare un valore ancora più forte e autentico al contributo che stiamo portando avanti per il Paese”, afferma De Luca.

L’autonomia di Sud chiama Nord e il dialogo con il centrodestra

Uno degli aspetti centrali della riflessione riguarda il rapporto tra la federazione e la coalizione di centrodestra. De Luca rivendica l’autonomia politica delle esperienze territoriali, evidenziando come la collaborazione nazionale non cancelli le differenze che caratterizzano i rispettivi percorsi, anche nei contesti amministrativi locali e regionali. La prospettiva indicata dal leader di Sud chiama Nord è quella di un confronto che riconosca le diverse identità politiche e valorizzi il contributo delle comunità locali nelle scelte che riguardano il Paese. “Non nascondiamo la nostra autonomia, ma rivendichiamo il valore di un dialogo franco e paritario. L’Italia si ricostruisce ascoltando la voce dei Comuni e delle comunità locali. Con noi sarà finalmente possibile”, sottolinea De Luca. De Luca conclude ribadendo il proprio ringraziamento alla presidente del Consiglio e la volontà di proseguire il percorso avviato dalla federazione: “grazie a Giorgia Meloni per aver dato dignità e centralità a questo nostro grande progetto di SUD chiama NORD e Sindaci d’Italia. Avanti a testa alta”.