Cateno De Luca: “Repubblica non pubblica la nostra replica a Michele Serra, vogliono silenziarci, è una vergogna”

Non si placa lo scontro tra Cateno De Luca e il quotidiano La Repubblica dopo l’articolo pubblicato ieri da Michele Serra e la successiva replica del leader di Sud chiama Nord. Questa volta De Luca punta il dito direttamente contro il giornale, contestando la mancata pubblicazione della lettera inviata al direttore per rispondere alle accuse e alle considerazioni del giornalista. Il leader di Sud chiama Nord denuncia quella che considera una scelta deliberata di non dare spazio alla propria posizione, accusando il quotidiano di aver deciso di escludere la sua replica dal confronto pubblico.

De Luca contro La Repubblica: “hanno scelto di silenziarci”

Attraverso un nuovo intervento, Cateno De Luca esprime tutta la propria indignazione per la mancata pubblicazione della lettera di risposta all’articolo di Serra. “Che vergogna! Neanche la correttezza di pubblicare la nostra replica all’articolo fazioso scritto ieri da Michele Serra contro di noi. Se il quotidiano La Repubblica avesse davvero agito in buona fede, oggi avrebbe dovuto e potuto pubblicare la lettera che ieri ho inviato al Direttore per replicare punto su punto alle accuse di Serra”, afferma De Luca. Il leader di Sud chiama Nord interpreta la decisione del quotidiano come una precisa volontà politica, arrivando a mettere in discussione il comportamento della testata rispetto al pluralismo dell’informazione. “E invece niente. La Repubblica ha fatto una scelta politica ben precisa: silenziarci. E questa la chiamate “libera informazione”?”, aggiunge.

Lo scontro con Michele Serra e le critiche al quotidiano

La nuova presa di posizione arriva dopo la polemica scaturita dall’articolo di Michele Serra e dalla lettera con cui De Luca aveva deciso di replicare direttamente al direttore di Repubblica. Nonostante la mancata pubblicazione della risposta sul quotidiano, il leader di Sud chiama Nord sostiene che il movimento stia comunque ricevendo attenzione da parte degli altri mezzi di informazione. “Per fortuna che tutto il sistema mediatico (giornali e tv) sta dando la giusta attenzione a Sud chiama Nord”, dichiara De Luca, ribadendo la volontà di proseguire il proprio percorso politico.

De Luca: “Repubblica tra i nostri detrattori. Domani sarò a Roma”

Il leader di Sud chiama Nord allarga quindi il fronte della polemica, accostando il quotidiano diretto da Mario Orfeo agli altri esponenti pubblici con i quali si è recentemente confrontato polemicamente. “Poco male. Noi andiamo avanti a testa alta e inseriamo a pieno titolo anche il quotidiano La Repubblica – insieme a Michele Serra, Angelo Bonelli e Gianni Alemanno – nella lista dei nostri detrattori”, afferma. De Luca annuncia infine che domani sarà a Roma, dove intende tornare anche sulla vicenda relativa all’articolo di Serra e alla mancata pubblicazione della sua replica. “Domani sarò a Roma e avremo modo di affrontare come si deve anche questo argomento”, conclude il leader di Sud chiama Nord.