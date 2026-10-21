Cateno De Luca ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta: “pace fatta”

Cateno De Luca torna protagonista della televisione nazionale. Il leader di Sud chiama Nord ha annunciato di aver appena concluso la registrazione di una puntata di Porta a Porta, il programma di approfondimento politico di Bruno Vespa, in onda su Rai 1. A comunicare la sua partecipazione è stato lo stesso De Luca attraverso un messaggio pubblicato sui social, nel quale ha raccontato anche di un momento di confronto con il conduttore al termine della registrazione.

De Luca da Bruno Vespa a Porta a Porta: “pace fatta!”

Il messaggio del leader di Sud chiama Nord si apre con un’espressione significativa: “Pace fatta”. Tra De Luc e Vespa, negli scorsi anni, c’erano state delle incomprensioni. “Appena finito di registrare Porta a Porta. Sono stato ospite nel salotto di Bruno Vespa. Al termine della trasmissione abbiamo scambiato una piacevole chiacchierata”, scrive il leader di Sud chiama Nord. Un messaggio dal tono disteso, con il quale De Luca richiama l’attenzione sulla sua partecipazione al programma televisivo e sull’incontro con il giornalista.

Porta a Porta, De Luca invita i cittadini a seguire la puntata

Nel suo intervento social, Cateno De Luca riferisce di aver ricevuto impressioni positive sulla registrazione della trasmissione, ma sottolinea di voler conoscere anche il giudizio del pubblico. “Mi dicono che la trasmissione sia andata bene, però aspetto di sapere la vostra”, afferma. Il leader di Sud chiama Nord conclude quindi con un invito diretto ai propri sostenitori e ai telespettatori, indicando l’orario della messa in onda: “mi raccomando: da mezzanotte tutti sintonizzati su Rai 1″.