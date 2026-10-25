Cateno De Luca, l’annuncio sul futuro: “potrebbe essere il mio ultimo viaggio politico”

Cateno De Luca annuncia l’inizio di una nuova fase della sua vita politica e si prepara all’assemblea di Sud chiama Nord, in programma a Roma il 27, 28 e 29 ottobre. Il leader del movimento affida a una lunga riflessione il racconto del proprio percorso personale e politico, ripercorrendo le origini a Fiumedinisi, le difficoltà affrontate negli anni e le prospettive di un nuovo cammino di cui, per il momento, non indica la destinazione. “Si è aperta una nuova fase della mia vita politica!”, esordisce De Luca, utilizzando la metafora della navigazione per descrivere le sfide che lo attendono. “Navigare in mare aperto è stata la caratteristica principale della mia vita professionale e politica. Ogni fase è stata sempre segnata da attacchi e da uccelli del malaugurio, ma io ho sempre impugnato il mio rosario e sono andato avanti con determinazione e coraggio”. Il leader di Sud chiama Nord torna quindi alle proprie radici, ricordando la famiglia e il paese dal quale è partito per costruire il suo percorso professionale e politico. “Partire da una metropoli di mille abitanti, Fiumedinisi, con la valigia di cartone piena di sogni e un’umile famiglia che mi ha donato valori ed umanità è stata la marcia in più che ha sempre fatto la differenza”.

De Luca e il futuro di Sud chiama Nord: “non so dove approderemo questa volta”

Nelle parole di De Luca emerge la consapevolezza di affrontare una fase nuova, caratterizzata da interrogativi sul futuro e dalla necessità di tenere insieme sensibilità, aspettative e interessi differenti all’interno del proprio percorso politico. “Non so dove approderemo questa volta e non mi importa, perché mi basta la consapevolezza che questo viaggio lo devo intraprendere reggendo il timone di una nave che imbarca persone animate da tanti sentimenti anche contrastanti: amore per la mia storia, opportunismo per le proprie carriere, senso del dovere per le nostre comunità, curiosità per una nuova avventura”. Un passaggio nel quale il leader di Sud chiama Nord riconosce apertamente la presenza di motivazioni diverse tra le persone che lo accompagnano, ribadendo però la volontà di non escludere nessuno dal nuovo percorso. “Tutto questo è umano ed io ne sono consapevole, ma non getterò nessuno dalla nave perché il mio compito è anche quello di condurre tutti quanti al porto sicuro del bene comune”, aggiunge.

L’assemblea di Roma del 27, 28 e 29 ottobre e il riferimento all’ultimo viaggio

Il prossimo appuntamento sarà dunque l’assemblea di Sud chiama Nord a Roma, prevista dal 27 al 29 ottobre, che De Luca presenta come il punto di partenza di una nuova esperienza politica. Nella parte conclusiva della sua riflessione, il leader introduce anche un riferimento alla possibilità che questo nuovo percorso rappresenti l’ultima grande avventura della propria carriera politica, senza tuttavia indicare decisioni definitive sul suo futuro. “Ed ora si parte, con la nostra assemblea del 27 – 28 – 29 ottobre a Roma, per un nuovo viaggio avventuroso ed affascinante che potrebbe anche essere l’ultimo dei miei viaggi. Ma l’istinto di Ulisse di andare oltre i confini è la stella cometa della mia vita”. L’appuntamento romano segnerà quindi l’avvio della nuova fase annunciata da Cateno De Luca, che sceglie di raccontare questo passaggio attraverso il richiamo alle proprie origini, alla responsabilità verso le comunità e alla volontà di continuare a esplorare nuove strade politiche. Restano, per il momento, da chiarire le scelte concrete che accompagneranno il nuovo corso di Sud chiama Nord.