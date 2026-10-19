Cateno De Luca: l’accordo tra Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia finisce su “L’Identità”

Cateno De Luca e Sud chiama Nord finiscono al centro di un approfondimento del quotidiano nazionale L’Identità, che dedica spazio all’accordo politico tra il movimento del leader siciliano e Sindaci d’Italia, la rete di amministratori locali nata ad Assisi. Il giornale affronta il tema con un titolo significativo: “Se il Sud chiama, il Nord risponde”, accompagnato dal richiamo “La sorpresa Cateno De Luca con Sindaci d’Italia”. L’articolo, firmato da Angelo Vitale, analizza il percorso politico di Sud chiama Nord e il suo avvicinamento a una realtà composta da amministratori ed esponenti politici provenienti anche dalle esperienze del centrodestra settentrionale. Una collaborazione che, secondo la lettura proposta dal quotidiano, potrebbe rappresentare una nuova fase nell’organizzazione e nel posizionamento nazionale del movimento guidato da De Luca.

Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia: l’accordo politico raccontato da L’Identità

Il quotidiano parte da una considerazione sul panorama politico italiano, evidenziando l’esistenza di una dinamica capace di superare le tradizionali divisioni territoriali tra Nord e Sud. In questo contesto viene analizzata l’evoluzione di Sud chiama Nord, movimento nato come esperienza civica fortemente radicata nel territorio siciliano e legata alla figura di Cateno De Luca, che secondo l’analisi di Vitale sta trovando nuove possibilità di radicamento anche nelle aree settentrionali del Paese. Il giornale osserva come una parte del Nord, tradizionalmente distante dalle sensibilità politiche meridionali, possa individuare nel movimento un nuovo interlocutore. L’elemento centrale dell’analisi è la costruzione di una struttura politica organizzata su scala nazionale, attraverso il rapporto con amministratori locali e realtà civiche.

Il ruolo di Fratelli d’Italia e il nuovo posizionamento di Sud chiama Nord

Uno dei passaggi affrontati nell’approfondimento riguarda il precedente rapporto tra Fratelli d’Italia e Sud chiama Nord. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano, il partito guidato da Giorgia Meloni avrebbe inizialmente considerato il movimento di De Luca come un possibile interlocutore politico. L’articolo richiama tuttavia il mancato sviluppo di quell’intesa, che avrebbe portato Sud chiama Nord a rafforzare un proprio percorso autonomo, evitando di collocarsi all’interno di un accordo politico più ampio con il centrodestra. È in questo contesto che viene inserita la collaborazione con Sindaci d’Italia, interpretata dal giornale come un passaggio nel processo di ampliamento territoriale del movimento.

Sindaci d’Italia, la rete di amministratori nata ad Assisi

L’approfondimento dedica particolare attenzione alla nascita di Sindaci d’Italia, la rete di amministratori costituita l’8 ottobre 2026 ad Assisi. Secondo la ricostruzione di L’Identità, il progetto trova un elemento di riferimento nei modelli territoriali e civici, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo degli amministratori locali e il rapporto diretto con le comunità. Il quotidiano sottolinea inoltre la presenza, all’interno della nuova organizzazione, di figure provenienti dall’esperienza politica del federalismo e della Lega, elemento che contribuisce a caratterizzare il progetto e la sua possibile diffusione nel Nord Italia. L’accordo tra Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia viene descritto come una collaborazione finalizzata a costruire una struttura nazionale, mantenendo attenzione alle specificità territoriali e alle esigenze degli amministratori locali.

Da Angelo Alessandri a Paola Carnevale e Carlo Bottani: i protagonisti del progetto

Tra le personalità richiamate nell’articolo figura Angelo Alessandri, ex parlamentare ed esponente storico della Lega Nord, indicato tra i riferimenti del nuovo movimento di amministratori. Il quotidiano cita anche Paola Carnevale, già dirigente della Lega nel Lazio, e Carlo Bottani, presidente della Provincia di Mantova ed esponente del centrodestra civico. La presenza di queste figure viene inserita nell’analisi di una rete politica che raccoglie esperienze amministrative e percorsi differenti, con particolare attenzione al mondo degli enti locali. Secondo la ricostruzione pubblicata da L’Identità, il progetto si propone di creare collegamenti tra amministratori e rappresentanti politici che condividono l’interesse per l’autonomia dei territori e per una maggiore centralità delle realtà locali.

De Luca guarda al Nord: il significato politico della nuova alleanza

Il tema centrale dell’approfondimento resta il rapporto tra Cateno De Luca e il mondo degli amministratori del Nord Italia. Un collegamento che il quotidiano interpreta come un’evoluzione rispetto alle origini territoriali di Sud chiama Nord. Il movimento, nato e sviluppatosi soprattutto in Sicilia, viene infatti raccontato in una fase di ampliamento dei propri rapporti politici, attraverso il dialogo con una rete di amministratori che ha le proprie radici anche in esperienze legate al federalismo settentrionale. L’analisi di Angelo Vitale pone l’accento sulla possibilità di costruire un percorso comune partendo dal ruolo dei sindaci, dalla rappresentanza dei territori e dalle istanze di autonomia amministrativa.