Cateno De Luca incorona Meloni: “è un’eroina, ecco perché ho scelto il centrodestra”

Cateno De Luca torna a parlare dell’accordo politico tra Sud chiama Nord e il centrodestra, spiegando le ragioni della scelta di schierarsi con la coalizione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Intervenendo a Tgcom24, il leader del movimento civico e autonomista ha ribadito la volontà di portare sul piano nazionale l’esperienza maturata nei territori, mettendo al centro il ruolo dei sindaci e delle comunità locali. De Luca ha sottolineato la distanza tra le discussioni della politica nazionale e le esigenze quotidiane dei cittadini, rivendicando la necessità di un approccio maggiormente legato alle amministrazioni locali. “Gli italiani sono stanchi di teatrini e discussioni di palazzo lontane dai problemi quotidiani”, ha dichiarato.

Cateno De Luca spiega l’accordo con il centrodestra: “ha riconosciuto il nostro valore”

Nel corso dell’intervento televisivo, Cateno De Luca ha spiegato che la decisione di Sud chiama Nord nasce dalla volontà di trasferire a livello nazionale il proprio modello politico, fondato sull’esperienza civica e autonomista. “Sud chiama Nord ha scelto di portare a livello nazionale la propria esperienza civica e autonomista con lo schieramento che ha riconosciuto il nostro valore ed ha accettato di mettere al centro i territori: il centrodestra”, ha affermato.

L’elogio a Giorgia Meloni: “mi ha convinto la sua disponibilità, è un’eroina”

Il passaggio più significativo delle dichiarazioni riguarda Giorgia Meloni, alla quale De Luca ha riservato parole di particolare apprezzamento. “Mi ha convinto la disponibilità della Presidente a puntare sui territori. Sui sindaci e le comunità locali, che hanno diritto a una rappresentanza diretta. E poi Meloni è un’eroina“, ha dichiarato il leader di Sud chiama Nord.