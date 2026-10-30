Cateno De Luca: “il centrosinistra diventerà un campo santo. Vannacci? Non ha mai amministrato neanche un condominio”

Cateno De Luca torna all’attacco del centrosinistra e di Roberto Vannacci, rivendicando le scelte politiche di Sud chiama Nord e annunciando nuove iniziative sul territorio. Il sindaco di Taormina, ospite della trasmissione “Perfidia” su LaC TV, condotta da Antonella Grippo, interviene sul futuro delle alleanze nazionali, sul ruolo del civismo e sulle prospettive del proprio movimento in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Nel corso dell’intervista, De Luca ribadisce le proprie critiche al campo largo, accusando il centrosinistra di aver cercato un accordo politico senza riconoscere apertamente il ruolo di Sud chiama Nord. Non mancano le stoccate ad Alessandro Onorato, promotore di un progetto civico nell’area progressista, e al leader di Futuro Nazionale, nei confronti del quale utilizza espressioni particolarmente dure.

De Luca contro il centrosinistra: “volevano un amore clandestino, diventerà un campo santo”

Il leader di Sud chiama Nord torna sulle ragioni che hanno portato il suo movimento a raggiungere un’intesa nazionale con il centrodestra guidato da Giorgia Meloni. Una scelta che, secondo la sua ricostruzione, è maturata dopo interlocuzioni con diverse forze politiche. De Luca parla di “amore clandestino” per descrivere il rapporto che il centrosinistra avrebbe voluto instaurare con il suo movimento, criticando la mancanza di una proposta politica esplicita. Ancora più netta la valutazione sul futuro della coalizione progressista, che il sindaco di Taormina definisce destinata a trasformarsi in un “campo santo”, riprendendo un’espressione polemica già utilizzata nei suoi precedenti interventi pubblici.

Le critiche ad Alessandro Onorato: “un civismo ipocrita”

Un altro passaggio dell’intervista riguarda Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale e promotore di un progetto politico civico. De Luca contesta l’impostazione dell’iniziativa, contrapponendola all’esperienza amministrativa maturata da Sud chiama Nord nei territori. Il sindaco di Taormina parla di “civismo ipocrita” e sostiene che Onorato si sia “inventato civico”, mettendo in discussione la natura del percorso politico avviato dall’esponente romano.

L’affondo contro Vannacci: “è un cazzaro, non ha amministrato neanche un condominio”

Particolarmente duro anche l’intervento dedicato a Roberto Vannacci. Il leader di Sud chiama Nord torna a contestare l’esperienza amministrativa dell’ex generale, che guida il movimento Futuro Nazionale e rappresenta un interlocutore critico rispetto agli attuali equilibri del centrodestra. De Luca definisce Vannacci “un cazzaro” e aggiunge che “non ha amministrato manco un condominio”, facendo riferimento alla mancanza di esperienze alla guida di enti locali.

Sud chiama Nord, annunciato un tour del Mezzogiorno

Lo sguardo di De Luca si rivolge infine alle prossime iniziative politiche. Durante l’intervista a Perfidia, il leader di Sud chiama Nord annuncia una nuova fase di incontri nel Mezzogiorno.“Tra 15 giorni farò un tour del Sud”, dichiara, anticipando un percorso che porterà il suo movimento a confrontarsi con i territori meridionali.