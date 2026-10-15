Cateno De Luca difende Donzelli e sfida Parenzo: “invitami a L’Aria che Tira, anche da solo contro tutti”

Cateno De Luca prende le difese di Giovanni Donzelli e lancia una sfida televisiva al conduttore di L’Aria che Tira, David Parenzo. Il leader di Sud chiama Nord è intervenuto attraverso i propri canali social per commentare la partecipazione dell’esponente di Fratelli d’Italia alla trasmissione di La7, esprimendo solidarietà nei suoi confronti per le modalità con cui, a suo giudizio, sarebbe stata condotta l’intervista. De Luca ha contestato in particolare quello che ha definito un diritto di replica soltanto parziale, sostenendo che Donzelli sia stato sottoposto a un vero e proprio interrogatorio. Un giudizio espresso dal leader di Sud chiama Nord, che ha approfittato dell’occasione anche per ribadire il proprio apprezzamento per l’alleanza politica recentemente stretta con Fratelli d’Italia.

I ringraziamenti a Donzelli e la rivendicazione dell’alleanza con Fratelli d’Italia

Nel suo intervento, De Luca ha voluto ringraziare pubblicamente Giovanni Donzelli per le parole di apprezzamento rivolte alla sua persona e alla comunità politica di Sud chiama Nord durante la trasmissione televisiva. Un passaggio che assume particolare significato alla luce della recente intesa politica tra il movimento guidato dall’ex sindaco di Messina e Fratelli d’Italia, nell’ambito del percorso nazionale che Sud chiama Nord sta costruendo con il centrodestra.

“Lo ringrazio per le parole di apprezzamento nei miei confronti e nei confronti della comunità di Sud chiama Nord. Siamo orgogliosi di aver stretto quest’alleanza, in maniera leale e trasparente“, ha dichiarato. De Luca ha quindi ribadito pubblicamente il valore dell’accordo, sottolineando la lealtà e la trasparenza che, secondo il leader del movimento autonomista, hanno caratterizzato il percorso politico condiviso.

La sfida a David Parenzo: “pronto ad entrare nell’arena anche da solo”

La parte più diretta del messaggio è rivolta al conduttore di L’Aria che Tira, David Parenzo, al quale De Luca si è dichiarato disponibile a partecipare alla trasmissione per un confronto televisivo. Il leader di Sud chiama Nord ha utilizzato toni provocatori, facendo riferimento alla possibilità di affrontare anche un dibattito nel quale si ritroverebbe da solo davanti a numerosi interlocutori.

“Al conduttore David Parenzo dico che quando vuole sono pronto ad entrare nell’arena de L’Aria che Tira, anche da solo contro un intero plotone d’esecuzione”, ha affermato De Luca. Un’espressione volutamente polemica, con la quale il leader politico ha inteso manifestare la propria disponibilità a confrontarsi pubblicamente sulle questioni al centro del dibattito. L’invito non riguarda soltanto Parenzo. Nel messaggio, infatti, De Luca ha chiamato in causa anche il giornalista Fabrizio Roncone, chiedendo al conduttore di coinvolgerlo in un eventuale confronto.