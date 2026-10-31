Cateno De Luca conquista le simpatie degli ex leghisti, Salvini irritato? Dall’incontro con Umberto Bossi alla convention con Borghezio e Grimoldi

Cateno De Luca entra nel centrodestra e finisce per attirare le simpatie di alcuni storici esponenti della Lega che da tempo hanno preso le distanze da Matteo Salvini. Un intreccio politico che potrebbe non fare particolarmente piacere al vicepremier e segretario del Carroccio, soprattutto dopo quanto accaduto alla convention nazionale di Sud chiama Nord a Roma. Il leader siciliano, infatti, non si è limitato a presentare il proprio progetto politico insieme agli amministratori locali, ma ha rivolto un’attenzione particolare al mondo della vecchia Lega, tra omaggi a Umberto Bossi, aperture a suo figlio Renzo e la presenza in sala di Mario Borghezio e Paolo Grimoldi, entrambi critici nei confronti dell’attuale leadership leghista.

La foto con Umberto Bossi e la proposta di candidare Renzo

A rendere ancora più evidente il legame che De Luca intende costruire con una parte della storia leghista è stata la scelta di mostrare pubblicamente, durante la convention, una fotografia che lo ritrae insieme a Umberto Bossi nel 2023. Lo scatto risale a un incontro avvenuto a Gemonio, località simbolicamente legata al fondatore del Carroccio. Dal palco romano, De Luca ha ricordato quel colloquio, rendendo omaggio al Senatùr. Non soltanto un ricordo personale. Il leader di Sud chiama Nord ha infatti annunciato di aver contattato Renzo Bossi, figlio del fondatore della Lega, proponendogli una candidatura alle prossime elezioni politiche con l’obiettivo dichiarato di riportare il cognome Bossi in Parlamento.