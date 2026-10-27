Cateno De Luca, arriva l’elogio di Pichetto Fratin: “un contributo di realismo notevole al centrodestra”

Un’apertura politica significativa nei confronti di Sud Chiama Nord e del movimento guidato da Cateno De Luca. Arriva dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto dal palco della convention organizzata a Roma da Sud Chiama Nord insieme a Sindaci d’Italia. Il ministro ha espresso una valutazione positiva rispetto al possibile contributo del movimento alla coalizione di centrodestra, riconoscendo il valore di un’esperienza politica che pone al centro il ruolo dei sindaci e degli amministratori locali.

Pichetto Fratin: “Sud Chiama Nord può dare un contributo di realismo al centrodestra”

Durante il suo intervento alla convention, Pichetto Fratin ha affrontato il tema del rapporto tra Sud Chiama Nord e centrodestra, manifestando apprezzamento per il possibile apporto politico del movimento fondato da Cateno De Luca. “Apprezzo con favore il contributo che Sud Chiama Nord può dare alla coalizione di centrodestra. E’ un contributo di realismo notevole”, ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Parole che rappresentano un segnale di apertura nei confronti del movimento siciliano, pur senza configurare, di per sé, l’annuncio di un accordo politico formalizzato.

Il ruolo dei sindaci al centro della convention di Roma

Nel corso del suo intervento, Gilberto Pichetto Fratin ha sottolineato anche il ruolo chiave dei sindaci, richiamando l’importanza degli amministratori locali nel rapporto tra istituzioni e territori. Un tema centrale nell’iniziativa organizzata da Sud Chiama Nord insieme a Sindaci d’Italia, che riunisce esponenti politici e amministratori attorno a un progetto fondato sulla valorizzazione delle realtà locali. L’intervento del ministro si inserisce così nel confronto sul futuro politico del movimento di Cateno De Luca e sul possibile rapporto con il centrodestra. L’apprezzamento espresso da Pichetto Fratin evidenzia l’attenzione verso il contributo che Sud Chiama Nord potrebbe offrire alla coalizione, a partire dall’esperienza amministrativa e dal radicamento territoriale.